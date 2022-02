Brescia Musei: Badiucao con La Cina non è vicina sfiora 30 mila visitatori

(red.) In un clima di generale soddisfazione si è conclusa domenica 20 febbraio 2022 La Cina non è vicina. BADIUCAO – opere di un artista dissidente, prima mostra personale in Italia di Badiucao (Shangai, Cina, 1986), artista dissidente cinese residente in Australia. Presentata dal Comune di Brescia e dalla Fondazione Brescia Musei presieduta da Francesca Bazoli e diretta da Stefano Karadjov, la mostra curata da Elettra Stamboulis era stata inaugurata il 13 novembre 2021 negli spazi espositivi del Museo di Santa Giulia di Brescia. Il percorso espositivo ripercorreva l’attività artistica di Badiucao dagli esordi alle opere più recenti, nate in risposta alla crisi sanitaria innescata dalla pandemia di Covid-19.

Durante il periodo di apertura – coincidente per due settimane con la programmazione del Festival della Pace di Brescia – la mostra ha totalizzato 29.981 visitatori, registrando spesso giornate di sold-out, dato che risulta ancora più significativo considerando che l’esposizione si è svolta durante il dilagare della quarta ondata di Covid-19, oltre ad almeno altri 2.000 persone che hanno preso parte ad eventi privati, a porte chiuse, organizzati nello spazio espositivo, coerentemente al percorso di mostra stesso. A conferma del grande interesse suscitato dall’esposizione hanno partecipato alle visite guidate o ai laboratori predisposto dai Servizi educativi di Fondazione Brescia Musei 138 gruppi di adulti e 70 gruppi di scuole. Il catalogo della mostra edito da Skira ha raggiunto le 2.000 copie vendute ed è stata avviata la seconda ristampa anche in vista della prossima tappa del percorso espositivo.

La Cina non è vicina. BADIUCAO – opere di un artista dissidente verrà infatti riallestita dai primi di maggio sino ad agosto 2022 presso DOX Centre for Contemporary Art di Praga.