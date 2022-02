Al Grande, “La Guerra dei sessi” con lo storico Costantino D’Orazio

(red.) Si rinnova l’appuntamento con le “Lezioni di Storia”, realizzate in collaborazione con Editori Laterza, al teatro Grande di Brescia.

L’edizione 2022 è dedicata al tema “La Guerra dei sessi”, ovvero il conflitto tra donne e uomini che nel corso della storia dell’umanità si è manifestato nelle sue tante forme: dalla famiglia alla politica, dall’economia alla letteratura, dall’arte allo spettacolo.

Storie straordinarie e controverse, dalle più note a quelle sconosciute, in cui saranno messi in luce soprattutto la forza, il talento, l’astuzia e l’immaginazione di alcune grandi donne che hanno combattuto le disuguaglianze di genere nei vari campi, allontanandosi dagli stereotipi sociali delle diverse epoche.

Gli appuntamenti, fissati nella giornata di sabato alle 11 nei mesi di febbraio, marzo e aprile, saranno ospitati nella Sala Grande e vedranno impegnati alcuni dei più rilevanti storici italiani affiancati dall’attrice Elena Vanni.

Il primo incontro “Violenza familiare: Artemisia, Agostino e Orazio”, in programma sabato 26 febbraio, vedrà sul palco lo storico dell’arte Costantino D’Orazio.

Il talento di Artemisia Gentileschi è stato spesso oscurato dalla fama del processo pubblico seguito alla violenza subita da ragazza ad opera di un amico di famiglia, il paesaggista Agostino Tassi. La vicenda biografica di questa artista si presenta ancora oggi piena di nodi irrisolti, legati soprattutto al discusso ruolo del padre, il pittore Orazio Gentileschi.

Costantino D’Orazio è storico dell’arte e curatore presso la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, attualmente responsabile della collezione del Museo Pietro Canonica in Villa Borghese. È stato curatore del MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma – dal 2014 al 2017. Conduce la rubrica AR-Frammenti d’Arte su RaiNews24 e partecipa al programma Wikiradio su Radio 3. Oltre a numerosi cataloghi di mostre, ha pubblicato: Andare per ville e palazzi (2015) per il Mulino; Caravaggio segreto (2013); Leonardo segreto (2014), Raffaello segreto (2015); Michelangelo. Io sono fuoco (2016); Leonardo svelato (2019) e Il mistero Van Gogh (2019) per Sperling & Kupfer; Bacon e Freud. Il lato oscuro di Londra (2019) per Skira. Per Laterza è autore di L’arte in sei emozioni (2018) e Vite di artiste eccellenti (2021).

Gli appuntamenti con le successive lezioni sono in programma il 5 e 19 marzo, e sabato 2 aprile, sempre alle 11, in Sala Grande.

