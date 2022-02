Dopo il battibecco, Giordano Bruno Guerri va a Palazzo Loggia

(red.) Dopo il battibecco dei giorni scorsi c’è stato un incontro di pace. Il presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri si è infatti recato a Palazzo Loggia dove ha visto il sindaco Emilio del Bono e la vice Laura Castelletti. Hanno parlato del 2023, quando Brescia sarà con Bergamo capitale italiana della cultura. Il Vittoriale si era lamentato considerandosi escluso dall’evento, ma Palazzo Loggia aveva risposto che non era arrivata nessuna proposta.

Guerri, come informa una nota della Loggia, Ha illustrato “in modo dettagliato il grande appuntamento GardaLo! previsto per la prossima estate al Vittoriale. La volontà del presidente Guerri è che la manifestazione nel 2023 possa estendersi da Limone del Garda alla città di Brescia”.

“Vorrei che consideraste il Vittoriale degli Italiani come parte del territorio di Brescia“, ha detto Guerri, “in un’ottica di collaborazione ma anche di vicinanza artistica oltre che culturale. La città di Brescia si sta affermando sempre più come città d’arte di rilevanza nazionale, il traino mediatico che nascerà grazie a questo appuntamento sarà di giovamento per tutti”.

“Ringrazio il presidente per essere venuto a condividere il suo progetto culturale“, sono le parole di Del Bono. “Fin da subito, la nostra idea di Capitale ha voluto estendersi ben oltre i confini delle sole città per abbracciare il vasto territorio delle due province. Per questo, con il presidente c’è stata grande sintonia nel voler avvicinare, quasi anche fisicamente, il territorio cittadino a quello gardesano. Siamo certi che costruiremo insieme un’occasione di qualità per sancire una forte alleanza fra il lago di Garda, il Vittoriale e la città di Brescia”.