Il Sorriso: in vicolo delle Stelle le opere del concorso Andi – Aab

(red.) Nell’ambito di una serie di iniziative – scrive Massimo Tedeschi, presidente dell’AAB – che riguardano la comunità scientifica del settore, e che hanno il loro centro a Brescia, l’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), ha proposto all’AAB di contribuire a organizzare una mostra artistica incentrata sul tema del sorriso. L’argomento, che appartiene normalmente all’agire clinico dei dentisti, si carica in questo momento di una valenza simbolica speciale. In una stagione che tutti vorremmo fosse di ripresa, di rinnovato slancio e di sguardo fiducioso sul futuro, il tema del sorriso ha una forza evocativa speciale. L’AAB ha dunque contribuito a indire il concorso e organizzare la mostra considerandola occasione beneaugurante, che coincide non a caso con la ripresa della normale attività espositiva dell’Associazione dopo un doveroso rallentamento dettato dalla prudenza.

Il Sorriso – aggiunge Giovanni Roveglia, presidente ANDI Brescia – oltre ad essere espressione di salute fisica e psicologica è l’esteriorizzazione di un nostro stato interiore, ci serve per comunicare ma è essenzialmente il nostro biglietto da visita, specialmente nella società occidentale dove è doveroso e quasi indispensabile avere un sorriso brillante e coinvolgente.

La mostra, curata da Giovanna Galli, è un percorso espositivo di 36 opere, una sequenza molto varia di dipinti, disegni e sculture, in cui accanto alle tecniche più tradizionali si propongono anche sperimentazioni con nuovi linguaggi. Un gioioso filo conduttore lega tra loro tutti i lavori esposti, anche quelli che insistono su sfumature leggermente più ambigue od ambivalenti, travalicando confini generazionali, differenze di linguaggi, di stili e tecniche, offrendo al visitatore una beneaugurante immersione in un’atmosfera trasversale di ottimismo e di fiducia.

Inaugurazione: sabato 26 febbraio 2022 ore 18 in vicolo delle Stelle a Brescia. La mostra sarà aperta fino a mercoledì 9 marzo 2022 con orario 16 – 19.30 (chiuso il lunedì).