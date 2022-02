Con BidiBrescia alla mostra “Donne nell’Arte: da Tiziano a Boldini”

(red.) Nuovo evento di BidiBrescia-Il Mosaico guide turistiche. La mostra “Donne nell’Arte: da Tiziano a Boldini” propone un percorso intenso, non solo per il numero e la qualità delle opere esposte, ma soprattutto per la molteplicità di sguardi e di racconti che si incontrano.

Nelle sale di Palazzo Martinengo Cesaresco ci sono le donne forti e determinate dell’Antico Testamento; si conoscono le divinità greco-romane e le eroine dell’epica e del mito; ci si confronta con le nobildonne ma anche con le autrici di opere d’arte.

Ci si immerge infine nella realtà dell’Ottocento e del Novecento che dà un’impressione compiuta dei ruoli che la donna svolge in famiglia e in società: ci sono le madri, le padrone di casa, le amiche, ma anche le lavoratrici che, nonostante la fatica, conquistano autonomia. Ci sono le donne idealizzate e quelle immerse nella dura realtà e ci sono le donne che hanno conquistato la possibilità di esprimere la loro sensualità.



Visite guidate a cura di:

Mirka Pernis, guida turistica abilitata, storica dell’arte e autrice di numerosi articoli di storia dell’arte e storia del territorio bresciano

Manuela Barbiani, guida turistica abilitata laureata in metodologia della critica d’arte

IL COSTO DI PARTECIPAZIONE ALLE VISITE GUIDATE È DI € 7,00 A PERSONA (+ BIGLIETTO D’INGRESSO ALLA MOSTRA CHE SI PAGA DIRETTAMENTE ALL’ENTRATA)

LE DATE IN PROGRAMMA SONO:

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO – H. 15:20

SABATO 19 FEBBRAIO – H. 15:40

DOMENICA 27 FEBBRAIO – H. 17:00