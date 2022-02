Gardone, a Giordano Bruno Guerri il X Premio Ponte Vecchio

(red.) A Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (Brescia) è stato conferito il X Premio Ponte Vecchio. Venerdì 11 febbraio la cerimonia di premiazione a Palazzo Vecchio a Firenze.

Istituito dall’associazione Toscana Cultura con il patrocinio del Comune di Firenze, per insignire personaggi del mondo della cultura, delle istituzioni, dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria che si siano particolarmente distinti per il loro impegno – a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma – nei confronti della città di Firenze in particolare e della Toscana in generale, il riconoscimento, un bassorilievo in bronzo realizzato dalla fonderia Il Cesello di Firenze, verrà consegnato in una cerimonia ospitata nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio e condotta dal giornalista Fabrizio Borghini, presente l’Assessora al Turismo della città di Firenze Cecilia Del Re.

A partire dalle origini familiari che legano il Presidente Giordano Bruno Guerri alle località senesi di Iesa (Siena) e Colle Val d’Elsa, il riconoscimento “intende celebrare l’impegno da sempre profuso dal Presidente Guerri in terra Toscana e portato avanti attraverso le collaborazioni istituite tra il Vittoriale degli Italiani e molte delle eccellenze del territorio: a partire dalle Fondazioni Pascoli e Puccini – con le quali è stato inaugurato nel 2016 un sistema culturale e turistico che unisce le tre realtà tramite azioni congiunte che spaziano dalla cultura all’arte, dallo studio alla ricerca, dalla tutela e valorizzazione del paesaggio al turismo, oltre che tramite iniziative di livello nazionale e internazionale – fino alla più recente con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, nel 2021 entrata a far parte del circuito GardaMusei e di cui il Presidente Guerri è dal 2020 consigliere a vita. Inoltre Guerri dirige a Viareggio (LU), dove ha abitato, la scuola di scrittura “L’Officina del Premio”, legata allo storico Premio Viareggio”.

Gli altri premiati di questa edizione comprendono: il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, il Sovrintendente del Maggio Musicale Alexander Pereira, la direttrice del La Nazione Agnese Pini, il microbiologo prof. Rino Rappuoli, il giornalista e divulgatore Alessandro Cecchi Paone, e il campione di calcio – oggi commentatore Dazn – Borja Valero Iglesias.