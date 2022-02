Brescia, prorogata fino al 20 febbraio la mostra La Cina non è vicina di Badiucao

(red.) Il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei annunciano la proroga a domenica 20 febbraio 2022 della prima mostra personale in Italia dell’artista dissidente cinese, residente in Australia, Badiucao (Shangai, Cina, 1986) La Cina non è vicina. BADIUCAO – opere di un artista dissidente, a cura di Elettra Stamboulis negli spazi espositivi del Museo di Santa Giulia di Brescia.

In occasione della proroga, nei prossimi dodici giorni questi gli orari di apertura della mostra: mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio dalle 10.00 alle 18.00; sabato 12 e domenica 13 febbraio dalle 10.00 alle 22.00; lunedì 14 febbraio dalle 10.00 alle 18.00; martedì 15 febbraio dalle 10.00 alle 22.00; mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 febbraio dalle 10.00 alle 18.00; sabato 19 e domenica 20 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

Inoltre, sono state previste le seguenti visite guidate: lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 febbraio alle ore 16.30; sabato 19 e domenica 20 febbraio alle ore 11.00, 16.30, 18.00 e 19.30. La volontà di prorogare La Cina non è vicina. BADIUCAO – opere di un artista dissidente e di estendere gli orari di apertura è dovuta alla grande affluenza registratasi dal giorno di apertura; da alcune settimane le prenotazioni per le visite sono sold-out.

Da sabato 13 novembre 2021 la mostra ha riscontrato un grande successo: durante il periodo di apertura – che ha coinciso per circa due settimane con la programmazione del Festival della Pace di Brescia – ha registrato 24.000 visitatori. Il dato risulta ancora più significativo considerando che la mostra ha coinciso con il dilagare della quarta ondata da Covid-19 in Italia. A conferma del grande interesse suscitato dalla mostra, hanno partecipato alle visite guidate o ai laboratori predisposto dai Servizi educativi di Fondazione Brescia Musei 90 gruppi di adulti e 66 gruppi di scuole. Il numero risulta soddisfacente, in particolare considerando che gli istituti scolastici stanno attraversando una fase complessa delle attività educative.