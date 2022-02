Carlo Rovelli, “La sapienza conviene”, lunedì una lectio magistralis on line

(red.) Nell’ambito delle iniziative organizzate per festeggiare i Santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia, lunedì 7 febbraio alle 18 si terrà la lectio magistralis in videoconferenza del fisico teorico Carlo Rovelli dal titolo “La sapienza conviene”.

Sapere libera dalla paura, dall’insicurezza, dalla subordinazione, dalle mille forme di schiavitù, vecchie e nuove. Sapere di non sapere libera dalla presunzione, dall’isolamento, dall’aridità del cuore. Scaturisce così la consapevolezza che avvia sul cammino della saggezza. Obiettivo raggiungibile per tragitti impegnativi e percorsi non scontati, solo se resta inesauribile il desiderio di sapere.

Aiuterà dalla prospettiva scientifica e dal versante della ricerca più avanzata la riflessione del brillante fisico teorico con i suoi entusiasmanti risultati, condivisi con la nota generosa sobria elegante disponibilità. Introduce l’incontro il sindaco di Brescia Emilio Del Bono.

La diretta può essere seguita sul canale YouTube del Comune di Brescia e sulla pagina Facebook della Confraternita dei Santi Faustino e Giovita.

L’evento sarà poi reso disponibile anche sul canale YouTube della Confraternita.