Brescia e Bergamo si presentano come “Capitali della cultura” 2023

(red.) E’ stato presentato ufficialmente mercoledì 2 febbraio al Teatro Sociale di Bergamo il dossier che guiderà Bergamo e Brescia nel ruolo di “Capitali della cultura nel 2023”.

L’iniziativa e gli appuntamenti sono stati presentati dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori, dal primo cittadino di Brescia Emilio Del Bono e dalle due assessore alla Cultura, Nadia Ghisalberti e Laura Castelletti.

Il dossier è stato inviato al Governo: doveva essere composto da 50 pagine, ma sono diventate 132. Come ricorda l’assessora di Bergamo Nadia Ghisalberti, il lavoro è stato lungo e complesso, ma si è arrivati a un risultato perché alla base c’erano dei “valori comuni” che univano le due città.

Nel corso della stesura del dossier, Bergamo e Brescia hanno scoperto che “Sono molti di più i punti di contatto che le differenze”, come ha sottolineato Gori. La pandemia ha dimostrato un’affinità tra le due città che, pur pagando un altissimo tributo in termini di vite umane, si sono rialzate, con il pragmatismo che le accomuna.

“Ora è il momento di crescere insieme”, ha detto Del Bono. “Se Bergamo e Brescia con le loro province fossero considerate un’unica area urbana sarebbero, come numero di abitanti, al quarto posto dopo Milano, Roma e Napoli”, ha ricordato Gori.

I progetti presentati sono 511, ma potrebbero aggiungersene altri.

Il tema scelto è quello della ‘Città illuminata’. Bergamo e Brescia puntano a creare iniziative che non siano limitate solo al 2023, ma che diventino permanenti come, ad esempio, il ‘Bosco della memoria’ di Bergamo, nato dopo la pandemia per ricordare le vittime del Covid-19.

Il tema della ‘Città illuminata’ si snoda in quattro sezioni: la cultura come cura, la città natura, la città dei tesori nascosti e la città che inventa. Le iniziative riguarderanno infatti l’ambiente, le infrastrutture, i musei e i luoghi in cui la fragilità viene ospitata, come ospedali e residenze per anziani.

Questo giovedì, a Brescia, la presentazione ufficiale alla cittadinanza ed alle istituzioni del documento, alle 17,30 presso il teatro Sociale di via Cavallotti.