“La poesia visiva”, venerdì 4 febbraio conferenza di Fausto Lorenzi

(red.) Nell’ambito delle iniziative della Confraternita San Faustino e Giovita per la festa dei Santi Patroni 2022, venerdì 4 febbraio 2022 ore 18 SOVVERTIRE LA REGOLA: L’ESPERIENZA DELLA POESIA VISIVA, conferenza di Fausto Lorenzi.

C’è una storia millenaria dietro la poesia visiva: il sogno di una poesia animata, che prenda forma per gli occhi, ottenuta esclusivamente con materiali alfabetici. C’è un momento giocoso, enigmistico, nella divaricazione del meccanismo combinatorio, ma ancor più spesso c’è un impegno drammatico dentro la condizione dell’uomo. E c’è una specifica corrente di poesia visiva nata negli anni Sessanta del Novecento con l’intento di una rivoluzione permanente, di critica alla cultura egemone e alla persuasione pubblicitaria omologante: una corrente che ha cercato di inventare, come Dante nel Duecento, un “nuovo volgare” che tenesse conto, ribaltandoli e sovvertendoli, anche di tutti i nuovi codici mediatici, utilizzati però in modo eversivo, di spiazzamento dei messaggi trasmessi dai detentori dei massmedia. E le parole sono diventate cose esse stesse, dipinti, oggetti, sculture, azioni.

