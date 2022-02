Premio di poesia SS. Faustino e Giovita: ecco i vincitori

(re.) Martedì 15 febbraio 2022 alle ore 15.30, in diretta Facebook dalla sede della Fondazione Civiltà Bresciana, si concluderà la quindicesima edizione del “Premio Nazionale di Poesia SS. Faustino e Giovita”; a causa della pandemia, l’evento non vedrà la presenza dei poeti e del pubblico.

Il Premio, articolato in due sezioni, poesia in lingua e poesia in dialetto bresciano, è stato coordinato dal giornalista e scrittore Andrea Barretta, che presenterà e proclamerà i vincitori, mentre l’attore Sergio Isonni leggerà le poesie premiate. Sarà una festa per la poesia, in una diretta che sarà un recital coinvolgente.

Apriranno la cerimonia di premiazione i saluti del presidente della Fondazione, Mario Gorlani. La giuria è formata da Andrea Barretta (presidente), Maria Rosa Bertellini Alabiso, Alfredo Bonomi, Carla Boroni e Paolo Venturini.

“Poesia come nutrimento per camminare verso la realizzazione della vita, compresi i bisogni di socialità, libertà e spiritualità, di lavoro e cultura, con l’esigenza di giustizia e di pace, questi i temi importanti su cui si sono distinti i poeti partecipanti che non hanno mancato di entrare nell’attuale difficile situazione pandemica”, commenta Andrea Barretta, “in una società che oggi risente dei problemi della pandemia, in difficoltà nel riconquistare un approccio ai valori, e dove la poesia

potrebbe e dovrebbe essere un modo di rappresentare il proprio tempo e rendere un possibile denominatore comune a quelle azioni attribuibili a un bisogno di responsabilità”.

Dalla Fondazione Civiltà Bresciana, dunque, è partito l’invito a misurarsi con la poesia nelle sue molteplici espressioni, per un nuovo percorso, teso a creare un’esperienza necessaria per legare passato, presente e futuro, e Andrea Barretta – anche come responsabile dell’organizzazione – “ha scelto di dare un’impronta e un impegno per un Premio serio quanto basta e popolare quanto più è possibile trasmettere. E la partecipazione è stata ampia da ogni parte d’Italia”.

Qui sotto le scelte della giuria.

Sezione A in lingua

1° premio: Assunta Spedicato di Bisceglie (Puglia) con la poesia “Dove nessuno offende”

2° premio: Silvano Gaburro di Brescia con la poesia “Il canto”

3° premio: Bruno Centomo di Schio (Vicenza) con la poesia “Una matassa di capelli bianchi”

Segnalazione di merito a:

Umberto Chiusi di Serravalle Scrivia (Alessandria) con la poesia “Ciò che resta del nulla”

Domenico Pari di Gambara (Brescia) con la poesia “Meditazione”

Menzione d’onore a:

Enrico Sala di Albiate (MB) con la poesia “Sono nato qui”

Sezione B in dialetto bresciano

1° premio: Alberto Zacchi di Flero (Brescia) con la poesia “I dé del mia”

2° premio: Dario Tornago di Brescia con la poesia “Öna barca de carta, picinìna”

3° premio: Angelo (Lino) Marconi di Chiari (Brescia) con la poesia “Otün vèc”

Segnalazione di merito a:

Samuele Del Pero di Pralboino (Brescia) con la poesia “‘L prufisùr”

Graziella Abiatico di Flero (Brescia) con la poesia “Desmentegà nüsü”

Menzione d’onore a:

Luigi Legrenzi di Passirano (Brescia) con la poesia “El firmament”

Diego Arrigoni di Brescia con la poesia “Strense disligade”

Premio Speciale per una poesia di impegno sociale a:

Giuliana Bernasconi di Brescia con la poesia “Öna fómna”-