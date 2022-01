Brescia, corsi per tutti i gusti in tutta la città

(red.) Proseguono anche per il 2022 i corsi dedicati a cultura e tempo libero, rivolti ai cittadini di tutte le età, organizzati dall’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Brescia attraverso i cinque Uffici di Zona (ex Circoscrizioni).

I corsi, 24 in totale, saranno tenuti nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dal Governo riguardo alla pandemia da Covid 19. Sono stati riproposti anche corsi a distanza, sperimentati in questi ultimi anni.

Le attività culturali, nel corso degli anni, hanno riscosso un elevato gradimento da parte della cittadinanza. I corsi proposti da marzo sono, per la maggior parte, la naturale prosecuzione ed evoluzione di quelli proposti in autunno, che ora volgono al termine, ed in parte nuove proposte rivolte a chi inizia solo ora o a chi voglia uno stimolo in più. Tra queste ultime una novità è il corso di approfondimento “Competenze/Comprensione” della lingua inglese che utilizzerà come strumento didattico la storica rivista Speak Up.

Nella zona ovest i corsi di lingue si svolgeranno, anziché nel vecchio stabile di via Farfengo, nella sala civica del nuovo ed accogliente Centro civico Lonati in Piazza L. Buffoli15.

Corsi per la stagione primaverile: Zona Nord – Fotografia digitale base; Inglese 1°, 2° e 5° livello e Spagnolo 1° livello – sala civica di via Resolino 4.

Zona Ovest – Corsi di Spagnolo 2° livello, inglese 1°, 2° 3° e 4° livello- sala civica Lonati di Piazza L. Buffoli15; Spagnolo 4° livello – corsi online.

Zona Sud –Inglese 3° E 4°livello; Conversazione inglese intermedio; francese 2° livello; Spagnolo 2° livello; Tedesco 1°, 2° e 4°livello – corsi online.

Zona Est – Inglese “Competenze/Comprensione con Speak Up” – online; Tedesco 2° livello -sala civica di via Rizzi 4/a.

Zona Centro – Inglese 1° e Conversazione inglese intermedio; Francese 4° livello – Sala Civica di viale Piave 40.

È stato predisposto un pieghevole che comprende l’elenco completo dei corsi. Gli opuscoli saranno in distribuzione negli uffici di zona, all’Urp, nelle biblioteche, nelle principali sedi degli uffici comunali, nelle farmacie e nelle edicole. Si potranno consultare, inoltre, sul sito istituzionale del Comune. Sulle bacheche del Settore Partecipazione, presenti su tutto il territorio cittadino, saranno affissi manifesti dotati di codice QR tramite il quale si potrà accedere al programma completo delle attività.

I programmi dei corsi di lingue si possono consultare all’indirizzo http://corsiufficidizona.comune.brescia.it

Prima di iscriversi viene raccomandato di prendere visione dei programmi per evitare di frequentare corsi di livello non corrispondente alla propria preparazione di partenza.

Per partecipare ai corsi culturali al momento è richiesto il possesso del green pass base. Tuttavia, l’Amministrazione si riserva di chiedere a inizio attività, al momento dello svolgimento dei corsi, la presentazione della tipologia di certificazione verde Covid-19 prevista dalle normative nazionali e/o regionali vigenti.

Le iscrizioni potranno essere effettuate per tutte le tipologie di corsi con le seguenti modalità: on line all’indirizzohttps://portaleservizi.comune.brescia.it/nella sezione Eventi e Corsi (tempo libero)dal 1 al 15 febbraio 2022. per accedere al sito è necessaria l’autenticazione tramite SPID o CRS/CNS

Via mail: occorre indicare in maniera chiara i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di telefono e l’indirizzo com­pleto di residenza dell’interessato specificando il corso e la fascia oraria a cui ci si vuole iscrivere. Le iscrizioni ricevute via mail o fax verranno accolte e registrate esclusivamente in orario d’aper­tura degli uffici: ufficio di zona Nord – tel 030/3384560 mail:ufficiodizonanord@comune.brescia.it; ufficio di zona Ovest – tel 030/2977091 mail: ufficiodizonaovest@comune.brescia.it; ufficio di zona Sud – tel 030/2977583-4-5 mail: ufficiodizonasud@comune.brescia.it; ufficio di zona Est – tel 030/2977059 mail: ufficiodizonaest@comune.brescia.it; ufficio di zona Centro – tel 030/2977355 mail: ufficiodizonacentro@comune.brescia.it.

Allo sportello degli uffici di zona. Nel caso di impossibilità da parte dell’utente ad iscriversi per via telematica, l’iscrizione può essere effettuata in presenza all’ ufficio di zona competente, previo appuntamento telefonico, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.15 e dalle 14 alle 15.45. Il venerdì dalle 9.30 alle 12.15.

Hanno titolo di precedenza per l’iscrizione a qualsiasi tipologia di corso i residenti della zona in cui viene organizzato. Solo se ci saranno posti disponibili potranno essere accettate iscrizioni anche di residenti fuori dalla zona e infine di residenti fuori dal Comune di Brescia. Soddisfatte tutte le priorità evidenziate le iscrizioni verranno accolte in base all’ordine di arrivo della richiesta.

Le tariffe per l’iscrizione ai corsi ammontano a 95 euro per i corsi di lingue e a 80 euro per i corsi di fotografia digitale. I corsi partiranno dal primo giorno utile della seconda settimana di marzo 2022.

Il pagamento potrà essere effettuato esclu­sivamente con PagoPA, utilizzando il modulo precompilato consegnato dagli uffici o inviato via email. Coloro che si sono iscritti autonomamente sul sito https://portaleservizi.comune.brescia.it/ riceveranno una email in cui verrà comunicato l’inserimento o meno nel corso dopo il 21 febbraio 2022 e le modalità di pagamento in caso di accettazione dell’iscrizione. A partire da questa data è opportuno tenere monitorate anche le caselle “spam”. Gli uffici potranno essere contattati solo in caso di mancata ricezione della email. Le ricevute di pagamento verranno recapitate a lezione tramite gli insegnanti.

Eventuali rimborsi potranno essere riconosciuti esclusivamente per la quota di tariffa relativa alla parte di corso non goduto e solo per motivi di salute certificati, per la mancata esecuzione del corso per cause imputabili all’Amministrazione Comunale o per motivi riconducibili a qualsiasi circostanza o eventi come la pandemia che non consentono lo svolgimento delle attività. Farà fede, per stabilire il rimborso, la data effettiva della consegna di tutta la docu­mentazione richiesta per la domanda: fotocopia di un documento di identità, codice fiscale e codice Iban dell’intestatario del corso.

Eventuali certificazioni richieste all’Amministrazione Comunale relative ai corsi di lingue non potranno attestare l’effettiva frequenza, ma esclusivamente l’iscrizione agli stessi e verranno rilasciati in carta semplice.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, oltre agli uffici di zona è a disposizione il settore Partecipazione ai numeri 030/2978272 – 030/2978274 – 030/2978276 mail: partecipazione@comune.brescia.it