Al Museo archeologico di Gavardo una domenica da palafitticoli

(red.) A Gavardo, presso il Museo Archeologico della Valle Sabbia, nell’ambito dell’iniziativa “Mavs for Kids”, ciclo di appuntamenti rivolti ai più piccoli, domenica 9 gennaio 2022 dalle ore 16 alle ore 18 è in programma lo speciale evento Vivere in palafitta, attività didattica e laboratorio creativo per bimbi dai 6 agli 11 anni alla scoperta del sito palafitticolo del Lucone di Polpenazze.

L’attività didattica prevede, dopo una visita tematica alla sala dedicata agli scavi del sito palafitticolo del Lucone di Polpenazze, un laboratorio creativo durante il quale i partecipanti potranno realizzare un modellino di palafitta per capire come si viveva e si lavorava all’interno di queste costruzioni ubicate a ridosso dello specchio del lago.

L’iniziativa, progettata in collaborazione con le operatrici didattiche de La Melagrana, con un costo di partecipazione di 2 euro a persona, è consigliata ai bimbi dai 6 agli 11 anni, che dovranno essere accompagnati.

La prenotazione, obbligatoria, potrà effettuarsi contattando il museo al numero 0365.371474 (questa settimana solo fino a mercoledì dalle 9:00 alle 13:00), inviando una mail a info@museoarcheologicogavardo.it oppure compilando il form online sul sito del Mavs.

Gli accompagnatori dovranno essere muniti di regolare Green Pass.