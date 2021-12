Alto Garda e Valle Camonica nell’ Atlante Toponomastico Bresciano

(red.) La Fondazione Civiltà Bresciana ha ottenuto un contributo di 21mila euro dalla Regione Lombardia per un nuovo step del progetto denominato “Per la salvaguardia e la valorizzazione di un patrimonio immateriale prezioso: la Valle Camonica e la Val Sabbia nell’Atlante Toponomastico Bresciano”, il cui valore ammonta complessivamente a 30mila euro.

Il finanziamento rientra nei contributi regionali previsti dal “Bando per la

valorizzazione, promozione di istituti e luoghi della cultura, patrimonio immateriale, siti Unesco e itinerari culturali, catalogazione del patrimonio culturale 2021-2022”.

La restante somma di cofinanziamento è coperta dalla stessa Fondazione con i partner di progetto Comunità Montana della Valle Camonica e del Centro Studi San Martino.

Sono stati estesi gli studi in due aree della provincia bresciana di speciale importanza e significato sociale, ambientale, culturale e geolinguistico: la Valle Camonica e il Parco Regionale dell’Alto Garda Bresciano, con particolare riferimento all’Area Wilderness “Val di Vesta” e alla Riserva Naturale “Valle del Prato della Noce”, sviluppati in massima parte nel contesto paesistico della Val Sabbia. Nel primo ambito geografico si è provveduto all’implementazione della toponomastica catastale storica desunta dalla documentazione del

Catasto Lombardo Veneto del 1853, con relativa georeferenziazione poligonale di altri 2.284 toponimi appartenenti a 14 comuni censuari, nonché al caricamento dei 3.235 soli lemmi appartenenti a 13 comuni

censuari della valle, portando il totale complessivo dei toponimi storici della Valle Camonica, inseriti a vari livelli di completezza, a 10.830. A questi si aggiungono, a completamento dell’intero territorio della Valle, i

toponimi di 5 comuni censuari rilevati presso l’Archivio di Stato di Milano. Nel secondo ambito si sta procedendo alla raccolta e la georeferenziazione della toponimia vivente (circa 320 voci) rilevabile in un’ampia porzione della Val Sabbia circostante il Lago d’Idro e in diverse aree protette ivi esistenti.

A quanto sopra esposto, si aggiungono l’acquisizione e l’implementazione di materiali toponomastici frutto di lavori già attuati in territorio bresciano da singoli studiosi o da gruppi di studio, al fine di mettere a disposizione del pubblico, sul sito dell’Atlante Toponomastico Bresciano materiali spesso poco conosciuti o di poco agevole reperimento. Si stanno inoltre implementando gli strumenti di ricerca a disposizione di scuole, studiosi, ricercatori e collaboratori locali a supporto delle ricerche già avviate e in via di sviluppo tramite la redazione di una bibliografia e di una sitografia toponomastiche generali dell’Italia settentrionale, sempre indispensabili per l’esecuzione di studi scientificamente corretti, tramite i necessari confronti bibliografici.

Per il miglioramento funzionale del sistema informativo, sarà introdotto un ampliamento contenente tabelle e mappe interattive per la visualizzazione e il monitoraggio dello stato di avanzamento della ricerca sul territorio provinciale nelle sue diverse fasi che diverrà, automaticamente, un indicatore per il monitoraggio del progetto.

Tutte le banche dati generate dalle attività di ricerca saranno rese disponibili in un formato digitale trasmissibile e immediatamente utilizzabile, al fine del loro utilizzo negli archivi del REIL gestito dall’Archivio regionale lombardo AESS (Archivio di Etnografia e Storia Sociale).

I Comuni censuari coinvolti sono 61, quelli con toponomastica storica georeferenziata 33 e quelli con toponomastica storica solo elencata 28

I Toponimi georeferenziati ammontano a 5782, mentre quelli solo elencati sono 5600; per un totale di toponimi elaborati e inseriti pari a 11.382

Altri Toponimi storici e viventi documentati nel Garda Bresciano sono 8926, nell’Area wilderness 380 e a Pavone Mella 380.

L’Atlante Toponomastico Bresciano si pone dunque due obiettivi primari: il salvataggio di un patrimonio linguistico e immateriale in via di estinzione che si è stratificato nel corso del tempo descrivendo e denominando gli aspetti del territorio provinciale e le sue trasformazioni; offrire agli studiosi, agli amministratori e ai cittadini tutti un vasto e articolato corpus di informazioni, soprattutto storiche, nei loro diversi risvolti tematici relativi tanto alla geomorfologia e alla natura del terreno, quanto a vegetazione, flora e fauna, al paesaggio agrario o a quello edificato e più spiccatamente antropico, suggerendo spunti interpretativi non sempre scontati o convenzionali, ma di fondamentale utilità per la tutela e la valorizzazione del paesaggio bresciano e della cultura che l’ha plasmato.