“Il Sacro e il Sociale”, l’incontro si svolgerà solo on line

(red.) Per ragioni di maggiore sicurezza sanitaria, visto l’incremento dei contagi di questi ultimi giorni, l’evento “Il Sacro e il Sociale” con interventi di Giacomo Canobbio, Paolo Corsini, Walter Minella, Giuditta Serra, Anne Zell si svolgerà in modalità on line collegandosi con la pagina Facebook di Cultura Libera Brescia oppure col canale YouTube Associazione Cultura Libera Brescia.