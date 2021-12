Leonardo nel Castello di Brescia? Carlo Zani ne parla all’Ateneo

(red.) E’ in programma presso l’Ateneo di Brescia in via Tosio 12 (tel. 030 41006, e-mail ateneobs@ateneo.brescia.it, sito: www.ateneo.brescia.it) una conferenza su: “Leonardo nel Castello di Brescia? – Divagazioni attorno a un foglio del Codice Atlantico”, che l’accademico e storico dell’arte Carlo Zani terrà venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 17.30.

Dopo aver sconfitto e disperso le guarnigioni veneziane nella battaglia di Agnadello, il 23 maggio 1509 il re francese Luigi XII entrava in Brescia. Entro agosto furono avviati importanti lavori di fortificazione del castello che culminarono con la ricostruzione di un torrione, danneggiato da un fulmine nel 1508, e con la realizzazione di un rivellino e una rondella detti appunto francesi.

La realizzazione di un rivellino pentagonale fu un’assoluta novità, a queste date, per l’Italia settentrionale e un foglio del Codice Atlantico contiene forse dei riferimenti alla struttura bresciana, ancora conservata, anche se inglobata nel baluardo tardo cinquecentesco di San Pietro. L’ipotesi, se confermata, vedrebbe il genio rinascimentale presente nel cantiere bresciano nel 1509 e, forse, anche nel 1511.

