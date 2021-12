Centro Teatrale Bresciano, prosegue la campagna abbonamenti

(red.) Prosegue la Campagna abbonamenti per la Seconda parte della Stagione 2021/2022 del Centro Teatrale Bresciano, intitolata E ti vengo a cercare. Dal 15 al 18 dicembre sarà possibile acquistare gli abbonamenti liberi che prevedono la possibilità di assistere a 2, 3, 4 6, o 8 spettacoli tra quelli in scena al Teatro Sociale e Teatro Sant’ Afra di Brescia da gennaio a maggio 2022.

In particolare, saranno in vendita:

la Carta libera Sant’Afra che dà la possibilità di abbonarsi a 5, 4 o 3 spettacoli con scelta dello spettacolo, della data di rappresentazione e del posto in teatro, e prevede la selezione, completamente libera, tra tutti gli spettacoli in cartellone al Teatro Sant’Afra;

la Carta libera Sociale platea, abbonamento a 8, 6, 4 o 2 spettacoli (limitato ai posti di platea compatibilmente con la disponibilità) con scelta dello spettacolo, della data di rappresentazione e del posto in teatro, che prevede la selezione, completamente libera, tra tutti gli spettacoli in cartellone nella seconda parte della Stagione;

La Carta libera Sociale galleria per assistere a 8, 6, 4 o 2 spettacoli (limitatamente ai posti di galleria) con scelta dello spettacolo, della data di rappresentazione e del posto in teatro, che prevede la selezione, completamente libera, tra tutti gli spettacoli in cartellone nella seconda parte della Stagione.

È possibile acquistare gli abbonamenti presso la Biglietteria del Teatro Sociale che osserva i seguenti orari: lunedì – sabato 09.00 – 13.00 e 16.00-19.00 (domenica chiuso).

Secondo gli stessi orari, è disponibile la biglietteria telefonica al numero 376 0450011. Si informa che agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito, tramite il servizio di biglietteria telefonica, verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.

Sempre attivo anche il canale on-line sul sito www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET.

Per informazioni è possibile contattare la Biglietteria del Centro Teatrale Bresciano ai seguenti recapiti: t. 030 2808600; biglietteria@centroteatralebresciano.it. Si precisa che durante la Campagna abbonamenti la gestione dell’ordine d’arrivo e di ingresso dell’utenza è attiva a partire dalle ore 08.30 il mattino e dalle ore 15.30 il pomeriggio.

E TI VENGO A CERCARE

48esima Stagione di Prosa

SECONDA PARTE DI STAGIONE

Campagna abbonamenti

ABBONAMENTI LIBERI

Gli abbonamenti liberi Carta Libera Sant’Afra, Carta Libera Sociale Platea e Carta Libera Sociale Galleria potranno essere acquistati nelle date riportate, prenotando contestualmente le date e i posti per gli spettacoli selezionati. Gli ingressi possono anche essere utilizzati per la stessa data e/o spettacolo.

CARTA LIBERA SANT’AFRA

In vendita: dal 15 al 18 dicembre 2021

Abbonamento a 5, 4 o 3 spettacoli con scelta dello spettacolo, della data di rappresentazione e del posto in teatro, che prevede la selezione, completamente libera, tra tutti gli spettacoli in cartellone al Teatro Sant’Afra. Gli ingressi possono anche essere utilizzati per la stessa data e/o spettacolo.

Teatro Sant’Afra prezzo unico

5 ingressi 50€

4 ingressi 42€

3 ingressi 33€

CARTA LIBERA SOCIALE PLATEA

In vendita: dal 15 al 18 dicembre 2021

Abbonamento a 8, 6, 4 o 2 spettacoli (limitato ai posti di platea compatibilmente con la disponibilità) con scelta dello spettacolo, della data di rappresentazione e del posto in teatro, che prevede la selezione, completamente libera, tra tutti gli spettacoli in cartellone nella seconda parte della Stagione. Gli ingressi possono anche essere utilizzati per la stessa data e/o spettacolo.

8 spettacoli intero 152€ ridotto gruppi* speciale** 136€

6 spettacoli intero 120€ ridotto gruppi* speciale** 108€

4 spettacoli intero 84€ ridotto gruppi* speciale** 76€

2 spettacoli intero 46€ ridotto gruppi* speciale** 42€

CARTA LIBERA SOCIALE GALLERIA

In vendita: dal 15 al 18 dicembre 2021

Abbonamento a 8, 6, 4 o 2 spettacoli (limitato ai posti di galleria) con scelta dello spettacolo, della data di rappresentazione e del posto in teatro che prevede la selezione, completamente libera, tra tutti gli spettacoli in cartellone nella seconda parte della Stagione. Gli ingressi possono anche essere utilizzati per la stessa data e/o spettacolo.

8 spettacoli intero 112€ ridotto gruppi* speciale** 104€

6 spettacoli intero 90€ ridotto gruppi* speciale** 84€

4 spettacoli intero 64€ ridotto gruppi* speciale** 60€

2 spettacoli intero 34€ ridotto gruppi* speciale** 32€