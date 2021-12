“Armonia di ombre e luci”: a Bagnolo la mostra di Gianbattista Uberti

(red.) “Fare un ritratto per me è la cosa più difficile”. È un punto interrogativo poggiato su qualcuno.” Henri Cartier Bresson.

Con questa citazione si apre il testo curato da Luisa Bondoni, storica e critica della fotografia, in occasione della mostra di Gianbattista Uberti che prenderà il via domenica 5 dicembre presso la galleria L’ALTRA ARTE di Bagnolo Mella, via Nazario Sauro 20/22.

La mostra, patrocinata dal Comune di Bagnolo Mella, è la terza ed ultima dell’anno, parte anch’essa del progetto della galleria “L’ARTE E … SE STESSA” : in esposizione la serie “Armonia di ombre e luci” accompagnata da qualche autoritratto e ritratto femminile, tutti legati da un denominatore comune quale la scelta del bianco e nero.

Un mezzo, quello del “bianco e nero”, tipico del fotografo palazzolese in quanto gli consente di svelare al massimo il lirismo dei suoi scatti ed esaltare la bellezza delle forme.

Autore dalle molte sfaccettature, Uberti riprende a fotografare nel 2012, iniziando un interessante percorso di ricerca tecnica ed artistica nonché di partecipazioni a letture portfolio che gli consentono, nel giro di poco tempo, di ricevere riconoscimenti e pubblicazioni dal mondo della fotografia e non solo.

Le opere fotografiche convivono con la mostra permanente della galleria gestita da Delfina Platto e Daniela Braga e si inseriscono in un allestimento natalizio curato ai fini dell’evento stesso.

La mostra, a entrata libera con il rispetto nelle norme vigenti, sarà visitabile dal 5 dicembre al 9 gennaio nei giorni :

DICEMBRE 5 – 11- 12 – 18 – 19 H 10/12; 15/19

DICEMBRE 6 – 13 – 20 – 24 – 27 H 10/12

GENNAIO 6 – 8 – 9 H 10/12; 15/19

Altri giorni e orari su appuntamento.