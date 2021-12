Gavardo, al Mavs laboratorio creativo sull’antica Roma

(red.) Ritornano, domenica 5 dicembre, gli appuntamenti domenicali per i piccoli archeologi del Mavs di Gavardo, nel bresciano (Museo archeologico di Valle Sabbia), con l’evento tematico “Divertirsi nell’antica Roma: la corsa con le bighe”.

L’attività didattica consisterà in un laboratorio creativo durante il quale i partecipanti potranno realizzare un modellino di biga romana che verrà utilizzato per il momento ludico successivo, ovvero un particolare gioco dell’oca con domande tematiche e quiz che si snoderà lungo tutte le sale del museo.

Sono previsti due turni per la partecipazione, rispettivamente alle 15 ed alle ore 16,30.

L’iniziativa, progettata in collaborazione con le operatrici didattiche de La Melagrana, con un costo di partecipazione di 2 euro a persona, è consigliata ai bimbi dai 6 agli 11 anni ed accompagnati.

La prenotazione, obbligatoria, potrà effettuarsi contattando il museo al numero 0365.371474 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30) o inviando una mail a info@museoarcheologicogavardo.it.