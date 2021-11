Ateneo, gli ultimi due incontri dedicati alle traduzioni

(red.) Nell’ambito de I Venerdì della Classe di Lettere (direttore della Classe: Pierfabio Panazza), presso l’Ateneo di Brescia in via Tosio 12 (tel. 030 41006, e-mail ateneobs@ateneo.brescia.it, sito: www.ateneo.brescia.it) in dicembre sono in programma gli ultimi due incontri incontri dei cinque dedicati al tema delle Traduzioni che si terranno alle ore 15,30 di venerdì 3 e 10 dicembre.

Venerdì 3 dicembre ore 15,30: Gherardo Ugolini – Pasolini traduttore di Eschilo

Venerdì 10 dicembre ore 15,30: Mario Piotti – Doppio Senso: dalla novella di Boito al film di Visconti.

La partecipazione è possibile:

a) in presenza: 1. Certificazione vaccinale (green pass); 2. Prenotazione per telefono allo 030.41006, o per E-mail a: ateneobs@ateneo.brescia.it

b) in remoto con collegamento a:

per il 03 dic .: https://zoom.us/j/98919598966?pwd=dEUyc2plZ3JMR1JlWmdwWVNnUiswUT09 Passcode: 756250

per il 10 dic.: https://zoom.us/j/93166185839?pwd=cysra1hEdURSWVJ2TTBOWDIrV0pIdz09 Passcode: 964667.