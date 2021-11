Festival della Pace, le iniziative di giovedì 18 novembre a Brescia

(red.) Continua la programmazione della quarta edizione del Festival della Pace organizzato da Comune e Provincia di Brescia, in collaborazione con Fondazione Brescia Musei e Amnesty International e con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Questi gli appuntamenti di giovedì 18 novembre:

Alle 9.00 nell’aula magna dell’ Istituto Superiore “Piero Sraffa”, in Via Comboni 6, nell’ambito del “Progetto scuole” costruito in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Brescia si terranno i laboratori di pace riservati agli studenti del 4° e 5° anno “In cammino verso l’armonia”, a cura dello Studio La Luce in collaborazione con Istituto Superiore Piero Sraffa con la partecipazione di Antonella Tosi Formatrice per la Mediazione Umanistica dei Conflitti (Modello Jacqueline Morineau) e Eugenia Favretto Formatrice e Mediatrice Comunitaria con competenze specifiche in Mediazione Umanistica (Modello Jacqueline Morineau).

Con i laboratori di pace gli studenti sperimenteranno la propria capacità di “problem solving” e di sviluppare competenze per l’individuazione, la progettazione e la concretizzazione di soluzioni pacifiche di fronte a conflitti di ogni genere.

Alle 16.45 al Teatro Sant’Afra in Vicolo dell’Ortaglia 6 è in programma il concerto “Il dialogo è musica e armonia… il resto è rumore” organizzato da Studio La Luce in collaborazione con Associazione Donatori di Musica e con il patrocinio degli Spedali Civili di Brescia.

Le pianiste Paola Biondi e Debora Brunialti offrono la loro musica al pubblico, e in particolare al personale sanitario e parasanitario degli Spedali Civili. In questo viaggio verso “la pace del cuore” saranno accompagnate a distanza da Jacqueline Morineau, “artigiana di pace” alla quale gli Spedali Civili hanno deciso di dedicare il concerto.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili

Alle 18 nella Chiesa di San Giorgio in Vicolo San Giorgio verrà presentato il libro “La letteratura ci salverà dall’estinzione”, evento promosso da Nuova Libreria Rinascita. L’autrice, Carla Benedetti, saggista e critica letteraria che insegna Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Pisa, dialogherà con Anna Frattini Docente di Filosofia e Storia, Laboratorio politico Cittàperta sui concetti del proprio testo: l’umanità rischia di scomparire e siamo di fronte alla più grande sfida della nostra storia. La letteratura può stimolare il cambiamento nel modo di pensare che ha provocato il danno

Ingresso libero – prenotazione consigliata www.nlr.plus – tel. 030 375 5394

Si potranno visitare le mostre del Festival della pace:

“La Cina NON è vicina. Badiucao – opere di un arista dissidente”

Dalle 10 alle 18 Museo di Santa Giulia in Via Musei 81/b.

Ingresso gratuito con obbligo di certificazione verde (green pass).

Informazioni www.bresciamusei.com; CUP 030 2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

“Untold stories” del fotografo Muhammed Muheisen.

Dalle 10 alle 18 all’Image Academy Brescia in Corso Giuseppe Garibaldi 16

Ingresso gratuito – prenotazione consigliata www.festivaldellapace.it

Informazioni: concorsomiso@gmail.com

“AT WORK! Lavoro, Società, Comunità nell’arte contemporanea”

Dalle 15 alle 19 sala Scacchi di Mo.ca, in via Moretto 78 mostra d’arte contemporanea di artisti di diverse generazioni e geografie culturali.

Ingresso gratuito – Prenotazione consigliata

Info@morettocavour.com; www.morettocvavour.com; www.acme-artlab.com

“No more silence. Nome in codice Caesar”

Dalle 15 alle 19 a San Cristo, Centro Missionari Saveriani via Piamarta 9

Esposizione fotografica relativa alle torture subite dai detenuti siriani nelle carceri sotto la dittatura di Assad,

Ingresso gratuito – prenotazione consigliata

Informazioni: www.weareodv.org; tel 051 262392