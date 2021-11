Badiucao fa il pieno: a Santa Giulia oltre 1.500 visitatori nel week end

(red.) La Cina non è vicina. BADIUCAO – opere di un artista dissidente , a cura di Elettra Stamboulis, il progetto espositivo di Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, inaugurato venerdì 12 novembre, è stata accolta dal pubblico con uno straordinario entusiasmo. Sono stati oltre 1.500 i visitatori infatti che nel week end hanno scelto di visitare la prima personale di impianto curatoriale dell’artista in Occidente, evento di punta della IV edizione del Festival della Pace di Brescia, riempiendo tutte le slot a disposizione. Sono già circa 620 le persone che si sono ad oggi prenotate per visitare la mostra nei prossimi giorni.

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

La Cina non è vicina. BADIUCAO – opere di un artista dissidente

Museo di Santa Giulia, via Musei 81, Brescia

ORARI: La mostra è aperta da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00

BIGLIETTI

Dal 13 al 28 novembre 2021: ingresso gratuito in concomitanza con il Festival della Pace, con prenotazione bresciamusei.com

Dal 30 novembre 2021 al 13 febbraio 2022: € 5,00 (intero); € 4,00 (dai 14 ai 18 anni e sopra i 65 anni, studenti università e accademie, gruppi da 10 a 30 persone e convenzioni); € 3,00 (scuole, dai 6 ai 13 anni, gruppi di min. 10 studenti universitari); € 5,00 (scuole con attività didattica)

Per visite guidate e laboratori per gli adulti: biglietto d’ingresso ridotto + € 4 contributo per l’attività

CUP – Centro Unico Prenotazioni

Da lunedì a domenica, dalle ore 10.00 alle 16.00

Tel. +39 030 2977833 – 834