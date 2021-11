“Un libro, per piacere!”, sabato a Rodengo Saiano Valentina Petrini

(red.) “Un libro, per piacere!” la rassegna del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, propone a Rodengo Saiano un imperdibile appuntamento con Valentina Petrini, una delle più brave giornaliste d’inchiesta dell’ultima generazione del giornalismo italiano.

Attualmente collabora con Bianca Berlinguer in “Carta Bianca” (Rai 3) ma Valentina Petrini ha alle spalle diverse collaborazioni televisive: ha fatto parte della squadra di Corrado Formigli per “Piazzapulita” ed è stata co-conduttrice, insieme ad Enrico Lucci, del programma “Nemo, nessuno escluso”, in prima serata su Rai2.

Ha mosso i primi passi in radio, poi nell’agenzia di stampa Adnkronos. Ha collaborato con L’Unità e il Gruppo Espresso. Nel 2011 è finalista al premio Ilaria Alpi con l’inchiesta “La macchina del consenso” sugli intrecci tra ‘Ndrangheta, Politica e Sanità in Calabria.

Nel 2016 vince il premio internazionale DIG awards per il reportage “Travelling with the refugees” in cui si finge profuga e attraversa a piedi i Balcani.

Nel 2020 pubblica per Chiarelettere “Non chiamatele fake news”, il suo primo libro, con il contributo inedito dell’autore di Spillover, David Quammen, e la prefazione di Corrado Formigli. In questo saggio Valentina Petrini affronta un tema importante e quanto mai scottante, mettendo in luce il profluvio di informazioni circolanti sul web: da virus, malattie e vaccini, al riscaldamento globale ed emergenza climatica, dal 5G e campi elettromagnetici all’economia e immigrazione. Con meticolosa analisi l’autrice mostra come i grandi temi del nostro tempo siano, troppo spesso, trattati senza il sostegno di dati, né di una vera ricerca scientifica. Fake news e tesi complottiste sono sempre esistite, eppure non sono mai state così pericolose: la forza di amplificazione derivante dal web sembra del tutto incontrollabile. Sempre più persone si informano tramite i social e le piattaforme online, e a risultare minata è la credibilità dei media tradizionali. L’ondata di sfiducia che ha investito istituzioni, partiti e politici ha colpito anche il sistema dell’informazione e questa perdita di autorevolezza, oltre ad essere terreno fertile per bufale di ogni tipo, mina l’essenza stessa della democrazia.

Valentina Petrini dialogherà con Paolo Festa su queste attualissime tematiche e sull’importanza di un’informazione libera e autorevole.

L’appuntamento è per sabato 13 novembre, alle ore 21:00, all’Auditorium San Salvatore di Rodengo Saiano, in Via Castello 8.

L’ingresso è gratuito, è necessario il possesso del green pass.

Per informazioni: Biblioteca di Rodengo Saiano 0306810202

biblioteca@rodengosaiano.net