Tre artisti coraggiosi per tre incontri dell’associazione Carme

(red.) Nell’ambito del terzo ciclo di “Storie dell’arte”, Artisti coraggiosi, l’associazione Carme (Centro Arti Multiculturali e Etnosociali), via delle Battaglie, 61/1 a Brescia, organizza tre incontri a cura di Giovanna Brambilla, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e responsabile dei servizi educativi presso la GAMeC di Bergamo.

Il primo è il 10 novembre alle 20,30: Félix González-Torres e la fragilità dell’amore.

Il secondo è in programma il 17 novembre alle 20,30: Ai Weiwei e la poesia della dissidenza.

Il terzo il 24 novembre alle 20,30: Cristian Boltanski e la memoria del tempo.

A volte l’arte e la vita non sono semplicemente intrecciate, ma sono la stessa cosa, quello in cui si crede diventa oggetto della propria poetica, a dispetto delle autorità, in commovente vicinanza a chi è stato ferito dalla storia.

Felix González-Torres, con la sua capacità di parlare di amore e solitudine, Ai Weiwei, incarcerato perché dissidente e mai venuto meno alla sua ricerca di giustizia e verità, Christian Boltanski, che dà forma alla vita e al tempo dell’esistenza, sono stati – e sono – artisti coraggiosi, capaci di insegnarci il potere della visione.

Ingresso per ogni incontro: 10 euro. Abbonamento 3 incontri: 25 euro.

Per le prenotazione info@carmebrescia.it.