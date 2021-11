All’Ateneo cinque venerdì dedicati alle traduzioni

(red.) Per I Venerdì della Classe di Lettere (direttore della Classe: Pierfabio Panazza), presso l’Ateneo di Brescia in via Tosio 12 (tel. 030 41006, e-mail ateneobs@ateneo.brescia.it, sito: www.ateneo.brescia.it) è in programma una serie di incontri dedicati al tema delle Traduzioni; che si terranno alle ore 15,30 di venerdì 12, 19 e 26 novembre e di venerdì 3 e 10 dicembre.

Venerdì 12 novembre ore 15,30: Raffaella Bertazzoli – 1a parte: Alcuni snodi teorici del tradurre. – 2a parte: La funzione delle traduzioni nella diffusione di modelli poetici nell’Europa del XVIII secolo.

Venerdì 19 novembre ore 15,30: Fabio Danelon – I Promessi Sposi nel cinema.

Venerdì 26 novembre ore 15,30: Fiorella Frisoni – Ekphrasis: l’Arte figurativa attraverso la parola. Spunti di riflessione su qualche caso in età moderna.

Venerdì 3 dicembre ore 15,30: Gherardo Ugolini – Pasolini traduttore di Eschilo

Venerdì 10 dicembre ore 15,30: Mario Piotti- Doppio Senso: dalla novella di Boito al film di Visconti.

La partecipazione è possibile:

a) in presenza: 1. Certificazione vaccinale (green pass); 2. Prenotazione per telefono allo 030.41006, o per E-mail a: ateneobs@ateneo.brescia.it

b) in remoto con collegamento a:

per il 12 nov.: https://zoom.us/j/93200483900?pwd=MHN2VzdNZ3IvMnVjQmx6aVJJMkJ5Zz09 Passcode: 336953

per il 19 nov.: https://zoom.us/j/91344108428?pwd=Qm02MXRNbFFZeWQwa1MzVU14elpBdz09 Passcode: 172788

per il 26 nov.: https://zoom.us/j/95978043560?pwd=SnEvYzNlVHd4bWZXYWpCWjJPZStZdz09 Passcode: 588318