“Galileo, il potere della scienza”: sabato di scena le lezioni di storia al Teatro Grande

(red.) Il seguitissimo ciclo delle Lezioni di Storia prosegue con il terzo appuntamento in calendario. L’excursus storico dedicato a I Volti del Potere e realizzato in collaborazione con la Casa Editrice Laterza, giunge alle porte della modernità con un interessante approfondimento dedicato alla Scienza. Sabato 6 novembre alle ore 11.00 la Sala Grande ospiterà il Professor Paolo Galluzzi e l’attrice Elena Vanni per la Lezione dal titolo Galileo, il potere della scienza.

Nel 1610 Galileo Galilei pubblicò il Sidereus Nuncius, l’opera che afferma la validità della teoria eliocentrica delineata da Copernico. Il drammatico cambiamento di scenario segnò l’inizio di un’età nuova – animata da personalità di straordinaria caratura intellettuale, quali Keplero, Cartesio, Newton – un’età nella quale furono rimessi in questione non solo i principi della cosmologia, ma anche quelli della fisica e della filosofia, della religione e dell’antropologia.

Una rivoluzione epocale che verrà tratteggiata sabato dal Prof. Paolo Galluzzi, socio dell’Accademia dei Lincei e autore di oltre 200 pubblicazioni su tematiche di storia della scienza del Rinascimento e dell’Età Moderna che comprendono lo studio delle più grandi personalità del passato quali Leonardo e Galileo, oltre alla storia delle Accademie Scientifiche. Fondamentali i suoi studi sulla museologia scientifica, nonché sulle relative problematiche di diffusione della cultura scientifica. Negli ultimi anni si è dedicato all’analisi delle nuove potenzialità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico e la diffusione della cultura scientifica. Le sue pubblicazioni annoverano: Galileo. Immagini dell’universo dall’antichità al telescopio (Firenze 2009); La mente di Leonardo. Nel laboratorio del Genio Universale (Firenze 2006); Prima di Leonardo. Cultura delle macchine a Siena nel Rinascimento (Milano 1991); Momento. Studi galileiani (Roma 1979). Ha diretto la Storia della Scienza (Einaudi) e concepito e diretto la serie editoriale della Biblioteca della Scienza Italiana.

Ha progettato e realizzato nei contenuti molteplici mostre su temi storico-scientifici che sono state allestite in Italia e all’estero, oltre a numerosi sistemi informativi e ipertesti su supporto digitale riguardo ai sistemi di storia delle scienze e delle tecniche.

I biglietti per le Lezioni di Storia (€ 8,00) sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto inoltre un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. La Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente. Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la Biglietteria sarà aperta dalle ore 10.00 e fino all’orario di inizio spettacolo.