Brescia misteriosa e paurosa, due visite guidate

(red.) Una domenica fra i vicoli dell’antica Brixia alla ricerca di tracce nascoste e storie da brivido.

Domenica 7 novembre il programma delle visite guidate di Oltre il Tondino inizia alle 15 con l’itinerario “Tracce di chiese (quasi) scomparse”.

Come novelli Indiana Jones i visitatori andranno alla ricerca delle tracce degli antichi luoghi di culto che nei secoli passati affollavano, letteralmente, il centro storico di Brescia.

Angeli affrescati che vegliano sulla strada, campanili nascosti, portali camuffati faranno da sfondo alla passeggiata.

Cos’è successo ai tanti luoghi di silenzio e preghiera cancellati dalla storia? Un viaggio nello spazio che si trasforma in un viaggio nel tempo, nella storia e nell’arte.

Alle 18 inizia poi “Brixa Noir”, passeggiata a tinte fosche, alla scoperta di antichi cimiteri, storie di omicidi efferati che sconvolsero la città fino ad arrivare nel luogo dove si ergeva la forca delle pubbliche esecuzioni.

Durante tutte le visite guidate si seguiranno le disposizioni di sicurezza vigenti. Le visite guidate si svolgono interamente all’aperto, pertanto non è necessario essere in possesso del green pass. La visita guidata prevede un contributo di 8 euro per la partecipazione a persona e la prenotazione è obbligatoria.

Informazioni e prenotazione: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it