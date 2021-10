Fondazione Civiltà Bresciana, Premio Nazionale di poesia SS. Faustino e Giovita

(red.) La Fondazione Civiltà Bresciana per l’annuale festa dei Patroni della città di Brescia e nell’incentivare la sua attività a favore della cultura, bandisce il Premio nazionale di poesia a tema libero “SS. Faustino e Giovita”.

Il bando prevede due sezioni

Sezione A > Poesia inedita in italiano

Sezione B > Poesia inedita in dialetto bresciano

Le poesie, non più di tre per ognuna delle sezioni A e B, della lunghezza massima di trenta versi, inedite (mai pubblicate) e non premiate o segnalate in altri concorsi fino al 15 febbraio 2022, debbono pervenire anonime in sei copie tutte corredate da un motto.

A parte, ma nello stesso plico e su una busta chiusa, va riportato il motto prescelto e all’interno: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, e il modulo (in allegato) da compilare per il trattamento dei propri dati personali ai sensi di legge.

Premi

Per i primi classificati sono previsti diploma e un premio in denaro di euro 400,00.

Per i secondi classificati sono previsti diploma e un premio in denaro di euro 200,00.

Per i terzi classificati sono previsti premi di rappresentanza e diploma.

Sono previste, per i poeti meritevoli non classificati nella rosa dei primi tre, una Segnalazione di merito e una Menzione d’onore con diploma e premio consistente in libri editi dalla Fondazione.

I premiati saranno tenuti a presenziare alla cerimonia di consegna dei premi per ritirarli personalmente o tramite un proprio delegato, pena la non assegnazione del premio stesso.

A tutti i partecipanti sarà inviato il programma dettagliato della manifestazione e i risultati definitivi saranno pubblicati sul sito web ufficiale della Fondazione Civiltà Bresciana (www.civiltabresciana.it).

Tutti i concorrenti sono comunque invitati alla cerimonia di assegnazione dei premi durante la quale saranno lette da un attore le liriche vincitrici.

I nominativi della Giuria saranno resi noti alla premiazione che avrà luogo il 15 febbraio 2022, ore 16, in una prestigiosa sede che sarà comunicata, alla presenza delle autorità civili e religiose.

La partecipazione al Premio è gratuita.

È consentito aderire a tutte le sezioni. I vincitori dei primi due premi nelle due edizioni antecedenti non potranno partecipare. L’adesione al Premio comporta l’accettazione del giudizio insindacabile della commissione giudicatrice. Gli elaborati non saranno restituiti.

Le poesie vanno inviate entro il 7 dicembre 2021 al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale):

Premio Nazionale di poesia SS. Faustino e Giovita

c/o Fondazione Civiltà Bresciana

Vicolo San Giuseppe, 5

25122 Brescia (BS)

Per informazioni: Fondazione Civiltà Bresciana tel. 030 3757 267 info@civiltabresciana.it