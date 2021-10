MO.CA Live, gli eventi di fine ottobre in programma a Palazzo Martinengo Colleoni

(red.) Proseguono gli appuntamenti culturali presso il centro per le nuove culture MO.CA, da poco ristrutturato e rinnovato sia negli spazi sia nella proposta culturale, e che ha fatto nascere MO.CA LIVE, la produzione di oltre 100 eventi programmati fino a giugno 2022.

Grazie a 9 associazioni culturali che lo abitano – IDRA Teatro, Cooperativa Il Calabrone con Informagiovani, Associazione Festa della Musica, Ma.Co.f museo della fotografia, Makers Hub Brescia, Bazzini Consort, Touring Club e Viva Vittoria – MO.CA sta offrendo al pubblico bresciano un’ampia scelta di eventi: concerti, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, incontri culturali, laboratori creativi e molto altro ancora.

GLI EVENTI DI OTTOBRE

Venerdì 22 ottobre alle 21 parte il Cineforum con il film Un divano a Tunisi, l’esilarante commedia di Manele Labidi Labbè, regista franco-tunesina, che vede la sua protagonista, appena trasferita a Parigi da Tunisi, combattuta tra la tradizione religiosa e il bisogno di aprirsi a nuove culture.

Sabato 23 alle 20 prosegue l’appuntamento teatrale con il gruppo Sfumature di Improvvisazione. Sarà direttamente il pubblico a decidere che cosa vedere “selezionando” il programma comico che preferisce, proprio come in un servizio televisivo On Demand.

Il Cineforum ritorna venerdì 29 con la prima parte del docu-film Domani, che racconta il viaggio compiuto dai due registi Cyril Dion e Mélanie Laurent per rintracciare quegli esperimenti positivi ed esempi virtuosi, legati all’agricoltura, energia, economia, democrazia e all’istruzione, che possono migliorare il pianeta e salvarlo dalla sua decadenza.

Sabato 30 ottobre sempre per Sfumature di improvvisazione andrà in scena alle 20 Bivio. Due attori, due parole scelte dal pubblico per iniziare la performance e creare un iniziale canovaccio e dar vita a uno spettacolo presumibilmente comico.

Il mese di ottobre si chiude domenica 31 alle 18 con il concerto di musica classica di Elisa Spremulli e Federico Bianchetti, rispettivamente violino e violoncello in Viol, dialoghi cameristici nel repertorio classico e romantico.

Tutti gli spettacoli in programma prevedono un biglietto di 5 euro (sconti soci delle associazioni culturali promotrici) da prenotare esclusivamente sul portale Eventbrite (mocacnc.eventbrite.it), accessibile dal sito www.morettocavour.com. Green pass obbligatorio.

MO.CA LIVE

MO.CA Live è stato suddiviso in 9 percorsi che si alternano settimanalmente da ottobre 2021, ognuno progettato dai singoli partner aderenti con unico filo conduttore: produrre cultura di qualità, soprattutto in vista di Brescia e Bergamo Capitali della Cultura 2023.