Sabato al Grande, Michele Ciliberto parla di Machiavelli

(red.) Prosegue il ciclo delle Lezioni di Storia realizzato in collaborazione con la Casa Editrice Laterza che, nel 2021, affronta il tema I volti del Potere.

L’appuntamento di sabato 23 ottobre, in programma alle ore 11.00 in Sala Grande del Teatro Grande dal titolo Machiavelli, il potere della parola e delle armi, sarà dedicato alla straordinaria biografia di Niccolò Machiavelli, illustrata per l’occasione da Michele Ciliberto.

La Lezione vedrà inoltre sul palco anche l’attrice Elena Vanni che, attraverso la lettura di brani selezionati, accompagnerà il pubblico ad approfondire una diversa declinazione del Potere.

Particolarmente in riferimento a Machiavelli, infatti, l’aspetto comunicativo ha avuto un impatto determinante nello svolgimento dei fatti storici. Al suo tempo, sulla scena dell’azione politica, l’uomo di potere doveva essere capace di far leva anche sull’ambizione e sulle debolezze dei suoi interlocutori, destreggiandosi con abilità e astuzia nei momenti favorevoli come negli improvvisi rovesci della fortuna.

Per il raggiungimento dei propri fini, la forza della parola di certo non era meno importante di quella delle armi. Un messaggio che, se già ci viene dalla retorica classica e umanistica, a maggior ragione risulta attualissimo oggi, nell’epoca della comunicazione.

Michele Ciliberto è professore emerito di Storia della filosofia moderna e contemporanea alla Scuola normale superiore, dirige la rivista «Rinascimento», è presidente dell’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento e socio nazionale dell’Accademia nazionale dei Lincei. Per Laterza ha pubblicato, tra gli altri, Giordano Bruno (1990); La democrazia dispotica (2011); Eugenio Garin. Un intellettuale nel Novecento (2011); Il nuovo umanesimo (2017); Niccolò Machiavelli. Ragione e pazzia (2019).

Ricordiamo gli appuntamenti con le successive Lezioni: 6 e 13 novembre, sempre alle ore 11.00 in Sala Grande.

