Un libro, per piacere! Mercoledì a Castel Mella Tiziano Scarpa

(red.) Dopo una breve pausa riparte col botto Un libro, per piacere!, la rassegna spettacolare del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano che propone per il mese di ottobre un calendario di assoluto interesse. Mercoledì 13 a Castel Mella sarà Tiziano Scarpa a raccontare ai tanti appassionati lettori da dove vengono le storie che sapientemente racconta – da ormai 25 anni – nei tanti libri che ha pubblicato.

Scrittore, poeta e drammaturgo veneziano, Scarpa è autore di numerosissime pubblicazioni. Nel 2008 con Stabat Mater, romanzo storico ambientato nella Venezia di Antonio Vivaldi, ha vinto il Premio Strega. Gli ultimi suoi libri, tutti pubblicati da Einaudi, sono stati Il brevetto del geco (2016), Il cipiglio del gufo (2018), la raccolta poetica Le nuvole e i soldi (2018) e La penultima magia (2020), una fiaba per tutte le età per parlare di affetti e di rispetto, per gli esseri umani e per la natura. Nel 2021è stato rieditato Venezia è un pesce (Feltrinelli), una guida-narrativa della città che continua ad essere tra i più amati e suggestivi libri dedicati a Venezia.

La programmazione di Un libro, per piacere! proseguirà poi con una novità: sabato e domenica si terrà la primissima edizione del “weekend dei cammini”, una due giorni in cui sarà possibile fare una passeggiata letteraria con gli autori Luigi Nacci e Marco Belpoliti, rispettivamente a Rudiano e Trenzano, assaporando, oltre alle parole degli scrittori, luoghi speciali e poco conosciuti della nostra pianura. Da non perdere anche l’appuntamento con la giornalista e saggista Benedetta Tobagi, che sarà a Rovato il 27 ottobre, e gli affascinanti reading-concerto che rappresentano, da sempre, la cifra distintiva di questa rassegna, interamente dedicata al piacere della lettura.

L’appuntamento con Tiziano Scarpa è per mercoledì 13 ottobre alle ore 21.00 all’Auditorium “G.Gaber”, in via Onzato 54 a Castel Mella. A dialogare con l’autore sarà Paolo Festa, presidente dell’Associazione culturale “L’impronta”.

L’evento è gratuito con numero di posti limitati. Nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, è necessario il possesso del green pass e la prenotazione, telefonando alla Biblioteca di Castel Mella 0302610870, biblioteca@comune.castelmella.bs.it