Chiusura in grande per il Festival Giallo Garda

(red.) Giunto alla settima edizione, il Festival Giallo Garda ha raccolto i risultati dell’intenso lavoro della giuria e può comunicare chi sono gli autori vincitori per le due sezioni del Premio letterario internazionale: editi e inediti.

Per la sezione racconti gialli nasce l’antologia “Giallo in tour – Racconti del crimine da territori insospettabili”, disponibile in tutte le librerie, pubblicata da isenzatregua edizioni.

“Con la grande festa di premiazione si conclude l’attività annuale,” – ha dichiarato la presidentessa Laura Marsadri – “ma l’ottava edizione è già sui blocchi di partenza.

Chi sarà il primo autore iscritto al premio? Quali saranno le novità del 2021-22? Per restare aggiornati collegarsi al sito www.festivalgiallogarda.it

EDITI ITALIANI

1° Classificato Il segreto di Lazzaro – Letizia Vicidomini

2° Classificato L’appartamento dell’ultimo piano – Cristina Brondoni

3° Classificato Di notte arrivano i lupi – Nanni Cristino

MENZIONI D’ONORE (ai romanzi di particolare merito)

Blues per i nati senza cuore – Ferdinando Salamino

Un colpo al cuore – Piergiorgio Pulixi

MENZIONI

Bruciati vivi – Daniela Stallo

Canalnero – Le indagini di Vivian Deacon – Marco Belli

Il comunista. Una nuova indagine per il commissiario Annone – Angelo Mascolo

Il respiro dell’alba – Antonella Grandicelli

Il segreto di Mr Willer – Chicca Maralfa

La regola del rischio – Matteo Severgnini

L’ombra dentro – Raffaella La Villa

Omicidio al Milano Innovation District – Giovanni Azzone

Piani inclinati – Eleonora Carta

MENZIONI libri per ragazzi

Dieci piccoli gialli 2 – Carlo Barbieri

Il disegnatore di nuvole – Giorgia Simoncelli

I misteri del lago Nero – Luca Occhi

Uccidiamo lo zio – Rohan O’Grady

EDITI TRADOTTI

1° CLASSIFICATO

Il labirinto delle ombre – Remigiusz Mróz

MENZIONI D’ONORE (ai romanzi di particolare merito)

Perchè Istanbul ricordi – Ahmet Ümit

MENZIONI :

Debiti di sangue – Susana Rodriguez Lezaun

La casa al civico 6 – Nela Rywikova

La signorina Zeisig – Kerstin Cantz

Scelte sbagliate – Susana Hernandez

INEDITI

1° CLASSIFICATO

Mimma – Ciro Pinto

MENZIONI

Il terzo vizio – Gian Luca D’Aguanno

Non temerò alcun male – Alberto Sollberger

L’Orlando investigatore – Lucia Giustini