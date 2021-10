Lonato svela il suo “tesoro” con la Fondazione Ugo da Como

(red.) La Fondazione Ugo Da Como di Lonato del Garda (Brescia), con l’Associazione di volontari Amici della Fondazione Ugo Da Como e il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune organizza, in ottobre, una serie di quattro incontri pubblici dedicati al “tesoro” che il senatore ha voluto regalare alla cittadina dell’entroterra gardesano.

Con questi appuntamenti, il presidente della Fondazione Ugo Da Como, Antonio Porteri, e la Presidente dell’Associazione Amici della Fondazione, Paola Facchi, intendono offrire alla cittadinanza e agli appassionati di storia ed arte un’occasione in più per valorizzare l’Istituzione lonatese e per conoscere il prezioso lavoro svolto dal gruppo di volontari, il cui impegno permette l’apertura di una vera e propria “cittadella di cultura”, piena di meraviglie da scoprire.

Sin dalla sua apertura al pubblico, sono stati infatti proprio i volontari a consentire le visite allo straordinario complesso monumentale della Fondazione Ugo Da Como, comprendente la Rocca, la Casa Museo del Podestà, la Biblioteca e i Fondi archivistici, che rendono eccezionale l’offerta turistica di Lonato del Garda, richiamando numerosi visitatori e studiosi d’arte e storia. Si tratta di un gruppo di cittadini attivi, disposti a regalare il proprio tempo per aprire la Rocca, seguire le attività didattiche rivolte alle scuole, accompagnare i visitatori nelle coinvolgenti stanze della Casa Museo del Senatore per scoprire così la vita di chi le abitava.

Il lavoro fatto e da fare è molto, anche in considerazione dei molti progetti per il futuro, e per questa ragione la Fondazione Ugo Da Como rivolge ai cittadini di Lonato del Garda l’appello a farsi loro stessi promotori di uno dei luoghi culturali più attivi e affascianti del territorio bresciano, visitato ogni anno da circa 80.000 presenze.

Intitolata “Il Tesoro di Lonato”, la serie di quattro conversazioni pubbliche dedicate alla Fondazione Ugo Da Como (che alla morte del Senatore, avvenuta nel 1941, ne ha ricevuto l’intero patrimonio) si tiene nella Sala degli Specchi della Biblioteca civica di Lonato del Garda, dalle 17 alle 18, con questo calendario: 9 ottobre: Stefano Lusardi & Loredana Rocca “Come è nata la Fondazione”, il 16 ottobre Roberta Valbusa & Riccardo Reffatto con “Il tesoro del Senatore”; il 23 ottobre Sergio Onger & Lorenzo Danesi parlano di “Ugo Da Como politico ed intellettuale” ed infine, il 30 ottobre, Giovanna Nocivelli & Viviana Zieger, concludono con “I nuovi progetti della Fondazione Ugo Da Como”.

Per info e prenotazioni: Tel. 030 9130060 -prenotazioni@fondazioneugodacomo.it – www.roccadilonato.it