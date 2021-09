Librixia, gli appuntamenti di venerdì primo ottobre a Brescia

(red.) Continua venerdì 1 ottobre Librixia 2021, la Fiera del Libro di Brescia nata dalla collaborazione tra Comune di Brescia, Ancos circolo culturale di Confartigianato Brescia e Bcc Agrobresciano, con l’intento di promuovere la cultura e la lettura. Nove giorni di presentazioni e dibattiti per un programma di qualità, in sicurezza e nel rispetto di tutte le normative anticovid.

Alle 10 (Auditorium San Barnaba) verranno premiati gli studenti che hanno partecipato al Concorso “La Costituzione va in scena – Invito alla cittadinanza attiva e responsabile”, riservato agli Istituti Secondari di secondo grado del Comune di Brescia. A seguire avverrà l’assegnazione delle 10 borse di studio del “Grifone d’Acciaio” promosso da Ancos Confartigianato e Rangoni&Affini.

Alle 14 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) sarà il momento di Federico Vaglia e Sergio Masini con “Vita di una ragazza. Marietta Ambrosi, una bresciana moderna nel mondo di fine Ottocento” (Fen Edizioni).

Alle 15 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) toccherà a Sara Lucaroni con “Il buio sotto la divisa. Morti misteriose tra i servitori dello Stato” (Round Robin).

Alle 15.30 (Salone Apollo – Università degli Studi) Roberto Denti e Marisa Fanconi porteranno “Vacanze Bresciane. Itinerari per tutto l’anno fra arte, natura, sport e bellezza” (Streetlib), in collaborazione con l’Associazione Bresciastory.

Alle 16.30 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Giorgio Galimberti presenterà “Circo Blu e Vento Lollo” (Zephyro Edizioni).

Alle 17 (Novalis Open School – Mompiano), con I Libri nel Frutteto, sarà il momento di Manuela Piemonte con “Le Amazzoni” (Rizzoli).

Sempre alle 17 (Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia) Leonida Tedoldi illustrerà “Storia del debito pubblico in Italia dall’Unità a oggi” (Laterza).

In contemporanea (ore 17), presso Salone Apollo – Università degli Studi, toccherà a “Ecovidicidio. La lezione del covid per una conversione ecologica” di Andrea Barretta (Compagnia della Stampa).

Alle 18 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) sarà la volta di Stefano Molgora con “Quando ritornerò…La storia del Sottotenente Antonio Gargano” (Compagnia della Stampa).

Alle 18.30 (Salone Apollo – Università degli Studi) Nicola Fiorin illustrerà “Figlio di un assassino” (Arpeggio Libero).

Alle 18.45 (Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia) verrà presentato “I caduti della Polizia bresciana” (Compagnia della Stampa) con Maurizio Marinelli, Raffaele Piero Galli e Flavio Dalla Libera.

Alle 19 (Teatro Sociale) toccherà a “Favoloso Vivo Reading” con Guido Catalano.

Alle 21 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Antonio Giacometti porterà “Educare alle complessità” (Lamantica).

In contemporanea (ore 21), presso Teatro Sociale, chiuderà la giornata Roby Facchinetti con “Katy per sempre” (Sperling & Kupfer).

Torna a Librixia in questa nuova edizione il BIBLIOBUS a cura del Sistema bibliotecario Urbano. Il Bibliobus stazionerà in Piazza Mercato dal 25 settembre al 3 ottobre e sarà aperto al pubblico dalle ore 15 alle ore 18.30 durante i prefestivi e festivi, mentre nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 18. Gli appuntamenti del Bibliobus sono su prenotazione chiamando il numero 030 2978664 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.