Domenica a Librixia: da Nanni Moretti a “Crisantemi”

(red.) Seconda giornata, domenica 26 settembre, per Librixia 2021, la Fiera del Libro di Brescia nata dalla collaborazione tra Comune di Brescia, Ancos circolo culturale di Confartigianato Brescia e Bcc Agrobresciano, con l’intento di promuovere la cultura e la lettura. Nove giorni di presentazioni e dibattiti per un programma di qualità, in sicurezza e nel rispetto di tutte le normative anticovid.

Alle 10 (Cinema Nuovo Eden) si terrà “Nanni Moretti. Il cinema come cura” con Roberto Lasagna. A seguire, verrà proiettato il film “Caro diario”.

Alle 10.30 (Biblioteca di San Polo) ci sarà il laboratorio “Scrivere per le serie TV” con Alice Urciolo.

Alle 11 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Fabrizio Gatti porterà il suo “L’infinito errore” (La nave di Teseo).

Alle 12 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) tornerà Alice Urciolo con “Adorazione” (66th and 2nd).

Alle 14 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Valerio Di Donato presenterà “Le fiamme dei Balcani” (Oltre Edizioni).

Alle 15 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) sarà la volta di Alessandro Robecchi con “Flora” (Sellerio Editore Palermo).

Sempre alle 15 (Sala delle danze presso il MO.CA.) Costanzo Gatta porterà “D’Annunzio da Fiume a Cargnacco” (Ianieri).

Alle 16.30 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) toccherà a Francesca Mannocchi con “Il bianco è il colore del danno” (Einaudi).

Alle 18 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Gabriella Genisi presenterà “La regola di Santa Croce” (Rizzoli).

Sempre alle 18 (Sala delle danze presso il MO.CA) sarà il momento di Davide Sapienza con “Camminare, grande libertà” (Grafo).

Alla stessa ora (18) Alessio Boni sarà al Teatro Sociale con “Mordere la nebbia”.

Alle 19.30 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Andrea Colamedici incontrerà Pietro Del Soldà con “Sulle ali degli amici. Una filosofia dell’incontro”.

Alle 21 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) chiuderà la giornata “Crisantemi” di Roberto Federico.

Dalle 15.30 alle 18.30 partirà la nuova iniziativa, “Le Pagine Perdute”, dedicata ai piccoli lettori dai 4 ai 9 anni. Verrà proposto un percorso letterario itinerante che, di pagina in pagina e di piazza in piazza accompagnerà i piccoli lettori alla scoperta dell’intero libro perduto. L’accesso ai laboratori è consentito previa prenotazione al numero 030 2978664 e sarà distribuito su due turni (15.30-17.30 e 16.30-18.30).

Torna a Librixia in questa nuova edizione il Bibliobus a cura del Sistema bibliotecario Urbano. Il Bibliobus stazionerà in Piazza Mercato dal 25 settembre al 3 ottobre e sarà aperto al pubblico dalle ore 15 alle ore 18.30 durante i prefestivi e festivi, mentre nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 18. Gli appuntamenti del Bibliobus sono su prenotazione chiamando il numero 030 2978664 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

Per partecipare agli incontri di Librixia 2021 ci si dovrà registrare sul portale internet www.librixia.eu. Per accedere agli eventi è necessario esibire il green pass. L’ingresso è gratuito, fimo ad esaurimento posti. Librixia rispetta il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e chiede la collaborazione di tutti per evitare assembramenti e garantire lo svolgimento della fiera in sicurezza.