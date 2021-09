Pittura, disegno e scultura: i percorsi di didattica dell’associazione Artisti Bresciani

(red.) L’AAB fin dai tempi della sua fondazione gestisce una prestigiosa scuola molto apprezzata e frequentata per la sua serietà, in cui hanno insegnato, e insegnano, autorevoli rappresentanti dell’arte bresciana e si sono formate numerose generazioni di artisti locali. L’attività didattica della stagione 2021/2022, dopo lo stop forzato a causa del Coronavirus, riconferma i corsi serali di pittura, disegno e figura e i corsi pomeridiani di acquerello e di scultura. Tutti corsi sono aperti anche ai principianti.

Il corso di PITTURA, tenuto dal professore Enrico Schinetti, si svolgerà il martedì e il giovedì (con possibilità di frequentare anche una sola serata) dalle 20 alle 22 con inizio martedì 5 ottobre 2021 e termine giovedì 26 maggio 2022. Il programma prevede Disegno con osservazione delle forme, analisi dell’oggetto, chiaroscuro, composizione; copia dal vero con modelli, esercizi di cromatologia, studio di colore e dei materiali, analisi dell’oggetto. Inoltre per i frequentanti del primo anno sono previste composizioni di natura morta, per quelli del secondo anno paesaggio, per i più esperti figura dipinta e ritratto.

DISEGNO e FIGURA, tenuto dal professor Schinetti, si svolgerà invece il mercoledì dalle 20 alle 22, con inizio mercoledì 6 ottobre 2021 e termine mercoledì 25 maggio 2022. Il programma spazia dalle basi e teoria del disegno allo studio di forme decorative, nature morte e soggetti vari con uso di tecniche diverse (carboncino, matita, acquarello, colore) E’ previsto anche lo studio della figura umana con copia dal vero con modelli.

Il corso pomeridiano di SCULTURA, che avrà come docente il professor Pietro Maccioni, si svolgerà il martedì dalle 17.30 alle 19.30. Le 26 lezioni, suddivise in due moduli, inizieranno martedì 5 ottobre 2021 e termineranno martedì 3 maggio 2022. Il primo modulo parte dalla copia dal vero di modelli in gesso per poi passare alle tecniche per progettare e costruire una figura umana dal vero con l’argilla: la costruzione del telaio, la postura, l’anatomia, le proporzioni, i modi di svuotare ed essiccare la terra per fare la terracotta. Nel secondo modulo si darà particolare attenzione alla creazione di un lavoro personale finito, dalla terra alla terracotta con le patine, le finiture e i colori della scultura. Le lezioni si servono di modelli dal vero, di gessi classici e di immagini tratte dalla storia dell’arte, con particolare riferimento ai protagonisti della scultura.

PITTURA AD ACQUERELLO, sempre con frequenza pomeridiana, si svolgerà il mercoledì dalle 16 alle 18 con il professor Giuseppe Gallizioli e Daniela Boshnakova. Le lezioni inizieranno mercoledì 3 novembre 2021 e termineranno mercoledì 6 aprile 2022.

Il corso, suddiviso in quattro fasi, prevede un periodo iniziale (dedicato principalmente ai nuovi allievi) durante il quale verranno date nozioni tecniche sul colore, i supporti utilizzati ed il materiale necessario per dipingere. In questa fase verranno sperimentate le differenti modalità di stesura del colore e saranno rappresentati per lo più elementi naturali e paesaggi. Nella seconda fase viene affrontata la tecnica pittorica dell’acquerello attraverso la copia di opere d’autore. Nella fase successiva si passa dalla copia delle opere all’interpretazione delle stesse utilizzando non solamente i riferimenti forniti dal maestro, ma anche immagini a scelta dell’allievo.

Durante la quarta fase verranno, invece, studiate e affrontate le diverse tecniche utilizzate per l’acquerello che varieranno a seconda dell’effetto finale che si vorrà ottenere.

Per giovani fino a 26 anni si applica la riduzione del 50% del costo del corso e della quota associativa. Per i nuovi iscritti è possibile frequentare gratuitamente 1 o 2 lezioni, per consentire di conoscere meglio lo svolgimento e l’impostazione dei corsi. informazioni e iscrizioni presso la segreteria dell’AAB in vicolo delle stelle, 4 Brescia dal martedì alla domenica ore 16 – 19.30 oppure inviare mail a info@aab.bs.it – oppure sul sito www.aab.bs.it (nella home page/la scuola)