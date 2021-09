Pazzi per l’Opera, si inizia sabato 18 settembre con La Fanciulla del West

(red.) Tornano gli appuntamenti con i melomani, i relatori d’eccezione che tradizionalmente conducono gli incontri dedicati ai titoli d’opera del cartellone del Teatro Grande di Brescia. Impegnati in cinque date, i Pazzi per l’Opera introdurranno gli spettatori all’ascolto delle quattro opere in programma nella Stagione 2021, oltre al consueto appuntamento che precede la Diretta dalla Scala.

Il sabato precedente ogni allestimento i relatori saranno ospiti nel Salone delle Scenografie per offrire all’auditorio non solamente un approfondimento storico e filologico dell’opera in esame, ma proponendo anche ascolti guidati e originali spunti di riflessione. Per i contenuti e la qualità della proposta Pazzi per l’Opera è una iniziativa aperta al pubblico più trasversale, dai neofiti agli appassionati del genere.

Il primo appuntamento, in calendario sabato 18 settembre alle ore 11.00, è dedicato al titolo pucciniano che inaugura la Stagione d’Opera 2021: La Fanciulla del West. Paolo Bolpagni, storico dell’arte, e Roberto Gazich, latinista, presenteranno al pubblico il capolavoro di Puccini che al Teatro Grande non viene rappresentato dal 1978. Di particolare interesse sarà l’approfondimento del contesto di composizione di un melodramma di inizio Novecento che si colloca proprio sulla linea di confine tra opera lirica e colonna sonora della nuova arte del Cinema. Senza dimenticare il grandioso debutto al Teatro Metropolitan di New York il 10 dicembre 1910 che vide la Direzione d’Orchestra di Arturo Toscanini. Come per le altre edizioni l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, ma per garantire una fruizione in sicurezza è necessario ritirare i biglietti alla Biglietteria del Teatro Grande dal mercoledì precedente ciascun appuntamento (orario 13.30-19.00). I posti sono limitati.

L’accesso al Salone delle Scenografie si effettua da via Paganora 19. Ricordiamo inoltre che a seguito delle ultime disposizioni normative, anche l’accesso al Salone è possibile solo previa esibizione del Green Pass.

PAZZI PER L’OPERA

I MELOMANI RACCONTANO LE TRAME D’OPERA

SABATO 18 SETTEMBRE Salone delle Scenografie – ore 11.00 Paolo Bolpagni (Storico dell’arte) e Roberto Gazich (Latinista) raccontano LA FANCIULLA DEL WEST di Giacomo Puccini

SABATO 9 OTTOBRE Salone delle Scenografie – ore 11.00 Piergiorgio Vittorini (Avvocato penalista) racconta IL BARBIERE DI SIVIGLIA di Gioachino Rossini

SABATO 30 OTTOBRE Salone delle Scenografie – ore 11.00 Marco Degiovanni (Matematico) e Roberto Tagliani (Filologo) raccontano

IPHIGÉNIE EN TAURIDE di Christoph Willibald Gluck

SABATO 27 NOVEMBRE Salone delle Scenografie – ore 11.00 Roberto Tagliani (Filologo) racconta MACBETH di Giuseppe Verdi in attesa di IN DIRETTA DALLA SCALA

SABATO 4 DICEMBRE Salone delle Scenografie – ore 11.00 Marco Degiovanni (Matematico) racconta IL TROVATORE di Giuseppe Verdi