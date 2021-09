Brescia, le “Democrazie populiste” di Paolo Corsini

(red.) Come è nato il movimento populista? Quale è il suo percorso storico e la sua evoluzione? Quali sono le ragioni della sua affermazione politica e in che modo costituisce un pericolo per la democrazia costituzional-rappresentativa?

Questi gli interrogativi di “Democrazie populiste. Storia, teoria, politica” (edizioni Scholé), il volume di Paolo Corsini che viene presentato a Brescia, dove è stato sindaco per due mandati, mercoledì 22 settembre alle 17,30, a Palazzo Broletto.

Con l’autore, già professore di Storia Moderna presso l’Università di Parma, intervengono il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, l’onorevole Rosy Bindi e il professor Damiano Palano, docente di Filosofia politica e Direttore del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, introdotti e moderati dal professor Mario Bussi, docente presso il Liceo Copernico di Brescia.

Il volume di Paolo Corsini indaga i percorsi storici del populismo: dalla nascita del movimento in Russia, agli Stati Uniti e l’America Latina, fino ai casi europei di Francia e Italia, vengono analizzate le sue diverse tipologie – sino alla declinazione nazional-sovranista –, e i suoi rapporti con la democrazia costituzionale-rappresentativa, per la quale costituisce un pericolo. Il libro indugia sulle “ragioni” dell’affermazione populista riconducibili alla crisi delle promesse democratiche dell’Europa, alla globalizzazione neoliberista, ai fenomeni immigratori: uno scenario in cui alla società liquida corrisponde una politica incapace di far fronte alle nuove povertà. Una sfida che investe il progetto stesso della modernità, intesa come emancipazione nella libertà e nell’uguaglianza.

