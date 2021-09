“Festival Giallo Garda”, il mistero con Colombo e Dorn

(red.) Calendario ricco di iniziative nel settembre appena iniziato di “Festival Giallo Garda” che, in diverse date e località, ospiterà gli autori Matteo Colombo, vincitore dell’edizione 2020 del premio letterario con il romanzo “Q.B.”, e Wulf Dorn, con “L’ossessione”, attesissima versione italiana del suo nuovo libro.

I due scrittori parteciperanno inoltre, in veste di testimonial e componenti di giuria, al concorso per racconti brevi “Riflessi sul lago” a Riva del Garda (Trento), organizzato dall’associazione culturale Siderea con cui Festival Giallo Garda collabora attivamente.

Giunto alla quarta edizione, “Riflessi sul lago” quest’anno si presenta ai concorrenti con una nuova modalità di partecipazione, che rende la sfida ancor più entusiasmante.

“Sono molto curioso sull’edizione di quest’anno” ha riferito Roberto Van Heugten, già iscritto alle prime edizioni in ruolo di autore. “Ogni volta l’organizzazione curata da Lorenzo Bernasconi si è rivelata impeccabile e sorprendente. Ora che sono stato nominato membro di giuria, sarà divertente scoprire come i miei colleghi affronteranno il regolamento 2021”.

Matteo Colombo presenta “Q.B.” l’11 settembre, alle 19, a Riva del Garda (Tn) in occasione di “Riflessi sul lago”, il 14 settembre, alle 20.30, a Volta Mantovana (Mn) presso Palazzo Guerrieri Gonzaga ed, infine in due appuntamenti bresciani il 15 settembre, alle 20.30, alle Mura di Puegnago del Garda (Palazzo Leonesio), con la mostra “Meccaniche delle Meraviglie” ed il 16 settembre, alle 20.30 ad Anfo presso la Rocca militare.

Wulf Dorn, invece, presenta “L’ossessione” il 10 settembre, alle 18 alla Limonaia di Prà de la fam, al Porto di Tignale (Brescia), in conclusione del “Tignale Summer Festival”; il giorno successivo sarà a Riva del Garda (Trento) in occasione di “Riflessi sul lago” ed il 12 settembre, alle 10.30, a Cisano di San Felice del Benaco (Brescia) presso Palazzo Cominelli per “Aperitivi con le muse” e visita alla Big Bench Gialla nr. 101.

