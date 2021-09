Con Oltre il Tondino alla scoperta del Castello di Brescia

(red.) Oltre il Tondino per questo fine settimana propone una visita guidata dedicata ad uno dei suoi simboli architettonici: il Castello.

Sabato 4 settembre alle 18.30 infatti, andremo All’attacco: storie e segreti del Castello di Brescia.

Perché lo abbiamo votato in tantissimi tanto che si classificato al 3° posto fra i luoghi del cuore del FAI. Non importa da quale parte si arrivi a Brescia. Lui è li che ci osserva, dall’alto dei suoi 2000 anni di storia, in cima al colle Cidneo.

Un viaggio nel tempo, fra torri, passaggi e vie di fuga: tutti i segreti verranno svelati. Ad esempio da dove viene il nome Cidneo? Una visita per tutti, perché davanti ad un ponte levatoio e ad una torre merlata tutti ci trasformiamo in cavalieri dall’armatura lucente.

Durante tutte le visite guidate si seguiranno le disposizioni di sicurezza vigenti. Contributo di € 8,00 per la partecipazione a persona. La prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazione: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it