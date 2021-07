La Strada Short: grandi spettacoli e Brescia è il palcoscenico

(red.) Per il quattordicesimo anno, il progetto La Strada rende Brescia una finestra aperta su circo contemporaneo, danza, musica e teatro urbano a livello internazionale, durante l’estate in città. Un pubblico di tutte le età ha preso parte agli eventi proposti che hanno sempre riscosso un notevole successo e grande partecipazione. Mettendo in campo le proprie competenze e risorse, in collaborazione con il Comune di Brescia e con il sostegno del Ministero della Cultura, Circuito CLAPS è riuscito negli anni a programmare performance di altissimo livello artistico facendo del patrimonio architettonico e culturale della città il palcoscenico di artisti provenienti da tutto il mondo.

Nel 2020, di fronte all’impossibilità di realizzare La Strada Festival nella sua forma originale, il Circuito ministeriale multidisciplinare per la Lombardia ha deciso di dare comunque un segno di presenza – sempre rispettando le normative anti-Covid. Così è nata La Strada Short, la rassegna estiva che si svolge nella bellissima cornice del cortile del Broletto di Brescia, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Il format viene riproposto anche nel 2021 con spettacoli di circo contemporaneo originali e sorprendenti, ancora una volta adatti a un pubblico eterogeneo: dai grandi ai piccini, dai giovani agli anziani, dai residenti ai turisti, dagli italiani agli stranieri…

Quest’anno il Circuito CLAPS proporrà La Strada Short 2021 durante quattro serate. Le date clou che occorre segnare sul calendario sono: 22, 24, 29 e 31 LUGLIO 2021. Gli ultimi due giovedì di luglio saranno dedicati alle compagnie provenienti dalla Spagna, mentre gli ultimi due sabati del mese saranno incentrati sugli artisti italiani. Gli appuntamenti, programmati alle 21.30, nel rispetto di tutte le misure di distanziamento e sicurezza, sono pensati per tutta la famiglia e le performance sono incentrate su tantissime discipline diverse. Si spazierà dalla clownerie all’acrobatica, dalla comicità visuale alla musica, dalla giocoleria all’equilibrismo.

La Strada Short è un’iniziativa organizzata dal Circuito Ministeriale Multidisciplinare per la Lombardia, Circuito CLAPS, in collaborazione con il Comune di Brescia e con il sostegno del MiC, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e – per la Catalogna, dell’Institut Ramon Llull. Il festival è inserito nell’iniziativa SummerCLAPS.

GLI SPETTACOLI – LA STRADA SHORT 2021

La Strada Short si apre giovedì 22 luglio con la compagnia CARPA DIEM, un duo di artisti residenti in Spagna. In DOPPIOZERO, lui è un sognatore che legge a testa in giù sospeso a un palo, lei è Vroni, energia pura nei suoi numeri in bicicletta. Con la scusa del pane da preparare, si scatenano in numeri di giocoleria e acrobatica mano a mano che incantano e divertono, accompagnati da canzonette degli anni ’50.

Sabato 24 arriva a Brescia un trio d’eccezione, LOS BARLOU, costituito da tre maestri della clownerie catalana che hanno viaggiato con i loro spettacoli in tutto il mondo. Proprio loro offrono a tutti una vera chicca di comicità e divertimento durante SET UP. Tre personaggi, affascinati dalla magnificenza delle grandi produzioni teatrali, arrivano in ritardo per lo spettacolo e, per recuperare, si scatenano in una serie di gag di giocoleria, magia ed equilibrismo.

Giovedì 29 luglio, largo ai premiatissimi artisti italiani. Gli ECCENTRICI DADARÒ presentano INCOMICA, uno spettacolo in cui tre clown, fra passato e futuro, sono alla vana ricerca della felicità. Ma la gioia sta nelle piccole cose, non è la meta del viaggio ma il viaggio stesso. È la vita ad assomigliare a uno spettacolo: si cade, ci si rialza, si ride, ci si vuol bene, si è nemici o rivali, si vola leggeri e si inciampa goffamente.

A chiudere il festival, sabato 31 luglio, penserà l’esilarante MAICOL GATTO. La comicità irresistibile di MATTEO GALBUSERA cattura e diverte in questo spettacolo-concerto che connette in modo originale il circo contemporaneo e la musica elettronica. La storia strampalata riguarda un personaggio assurdo, in preda a cortocircuiti e scariche elettriche, fra tastiere e apparecchiature elettroniche tutte inventate.

IL PROGRAMMA

22 luglio 2021 / ore 21.30

DOPPIOZERO – Carpa Diem (Spagna)

24 luglio 2021 / ore 21.30

SET UP – Los Barlou (Spagna)

29 luglio 2021 / ore 21.30

INCOMICA – Eccentrici Dadarò (Italia)

31 luglio 2021 / ore 21.30

MAICOL GATTO – Matteo Galbusera (Italia)

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e si terranno nel Cortile del Palazzo del Broletto (Via Cardinal Querini, 9, Brescia).

INFO E PRENOTAZIONI

Le prenotazioni sono valide fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

tel. +39 030 8084751

segreteria@claps.lombardia.it

LE SCHEDE DEGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA

22 LUGLIO ORE 21.30

DOPPIOZERO

Carpa Diem (Spagna)

Di e con Katharina Gruener e Luca Sartor

Produzione Circo Carpa Diem

Occhio esterno Fabrizio Rosselli

Scene Betti Cau

Luci Dario Andreoli

Coproduzione Teatro Necessario

Con il sostegno di A.C.C.I-ProudAct, Centro di Residenza IntercettAzioni-Circuito CLAPS, Casa del Circo Contemporaneo – Fond. Cirko Vertigo, Residenza Surreale, Flic/RSGT, Terre di Circo – Ideagorà, Teatro Comunale di Vicenza, Teatro Magnani di Fidenza, ATER Fondazione, Cronopis Espai de Circ

Lui è ingenuo, distratto e sognatore, lei è energia pura, velocità e movimento. Insieme sono buffi, teneri e surreali, sono come l’acqua e la farina. Tulli legge a testa in giù sospeso a un palo, Vroni va in bicicletta pedalando con le mani e guidando con i piedi. Mentre attendono che il pane lieviti, vivono un viaggio nel tempo e nei sentimenti, accompagnati dalle canzonette degli anni ’50, dalle cronache radiofoniche e da quella voglia di vivere che si respirava negli anni della ricostruzione.

DoppioZero prende per mano lo spettatore e lo invita ad abbandonarsi allo sguardo dell’infanzia che trova nel circo contemporaneo le sue parole mute.

CARPA DIEM Katharina e Luca si conoscono in un progetto di circo sociale in Kenya. Condividono la passione per il circo e la sua pedagogia, si formano insieme alla scuola di circo Carampa di Madrid specializzandosi in palo cinese, duo acrobatico e monociclo, continuano la loro formazione in Spagna, Italia (Flic Scuola di Circo) e Argentina.

Creano Dolce Salato, dal 2017 nelle piazze di tutta Europa, 150 repliche in 5 Paesi, vincitore del Premio Otello Sarzi 2020; Express della cia Faltan7, vincitore del Primo Premio Circada OFF 2018, Siviglia e di Miglior Spettacolo di Strada, PREMIO FETEN 2019 Gijon.

24 LUGLIO ORE 21.30

SET UP

Los Barlou (Spagna)

Di Los Barlou, con Dani Cercos “Patillas”, Jordi Juanet “Boni”, Minervino Montell “Miner”

Sguardo esterno Piero Steiner, Emmanuel Sembély

Scene Santi Cabús

Musiche Miner Montell

Grazie a La Circoteca de Valls, Cia Passabarret, Circ Cric, Centre Cívic Baró de Viver, Zahir Circo

Un trio d’eccezione, tre maestri della clownerie catalana che hanno viaggiato con i loro spettacoli in tutto il mondo. Amici e colleghi, hanno deciso finalmente di mettersi insieme per offrire al pubblico una vera chicca di comicità e divertimento che gli è valsa il paragone con i Fratelli Marx.

Che cosa succede quando tre personaggi, affascinati dalla magnificenza delle grandi produzioni teatrali, arrivano in ritardo per lo spettacolo? Nel disperato tentativo di recuperare il tempo perduto si scatenano in una serie di gag giocate fra circo e teatro in cui si mescolano giocoleria, magia, equilibrismo e travestimenti bizzarri.

LOS BARLOU Dani Cercos, detto Patillas, ha alle spalle una carriera ventennale al fianco di prestigiose compagnie e fa parte dell’Associazione Clown Senza Frontiere; Miner Montell ha vinto premi prestigiosi, diretto più di 15 spettacoli e ora insegna alla scuola di circo Rogelio Rival di Barcellona; Jordi Juanet detto Boni, 35 anni di carriera all’attivo, è specializzato in monociclo e giocoleria. Set up li ha riuniti per un’avventura davvero brillante.

29 LUGLIO ORE 21.30

INCOMICA

Eccentrici Dadarò (Italia)

Con Umberto Banti, Andrea Ruberti, Dadde Visconti

Primo spettatore Mario Gumina

Costumi Lidia Maestrello

Scene Claudio Micci

Produzione Eccentrici Dadarò

Coproduzione Comune di Montegranaro/Festival Veregra Street

Con il sostegno di IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia (un progetto di Circuito CLAPS e Industria Scenica, Milano Musica, Teatro delle Moire, Zona K)

Con il sostegno di Regione Lombardia – Progetto NEXT 2020





Tre clown a spasso nel tempo fra passato e futuro. Sono alla ricerca della felicità, assetati di un desiderio che non trova mai pace perché la felicità non sempre si manifesta con grande sfarzo ma sta lì, nelle piccole cose, e non è la meta del viaggio ma il viaggio stesso. È il viaggio della vita che in fondo è simile ad uno spettacolo: si cade, ci si rialza, si ride, ci si vuol bene, si è nemici o rivali, si vola leggeri e si inciampa goffamente.



Gli ECCENTRICI DADARÒ nascono nel 1997 con la passione per il Teatro di Prosa, il Teatro Ragazzi e il Teatro di Strada in cui vivere l’incontro di linguaggi differenti mantenendo sempre un perfetto equilibrio tra il linguaggio del corpo e quello drammaturgico. I diversi premi Nazionali e Internazionali vinti nel corso degli anni e i più di 200 spettacoli realizzati annualmente in tutta Italia ed Europa, hanno fatto della Compagnia una delle realtà più solide del panorama teatrale italiano.

31 LUGLIO ORE 21.30

MAICOL GATTO

Di&Con Matteo Galbusera



Di&Con Matteo Galbusera

Con il Supporto di IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia (progetto di Circuito CLAPS e Industria Scenica, Milano Musica, Teatro delle Moire, Zona K)

Vincitore del bando Tendenza Clown 2019 e del bando Trampolino Vetrina 2021 di A.C.C.I. – Associazione Circo Contemporaneo Italia



Che cosa succede quando il circo contemporaneo incontra la musica elettronica e sul palco si aggira una strana creatura umanoide che ci proietta subito in un mondo surreale? Maicol Gatto è la storia strampalata di un personaggio assurdo, in preda a cortocircuiti e scariche elettriche, fra tastiere e apparecchiature elettroniche tutte inventate. La comicità irresistibile e raffinata di Matteo Galbusera attraverso questo spettacolo-concerto ci tuffa con intelligenza in un immaginario fantascientifico che cattura e diverte.

MATTEO GALBUSERA, attore, performer e artista di circo contemporaneo di calibro internazionale, da anni gira per il mondo, dall’Europa al Canada all’India, dagli Emirati Arabi alla Colombia, con i suoi spettacoli a cavallo tra il cabaret, l’assurdo e la musica riscuotendo un successo sempre crescente.