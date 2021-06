Brescia: l’Eden d’estate nel parco del museo di Santa Giulia

(red.) Il Museo di Santa Giulia apre le porte al pubblico per tutta estate garantendo interessanti novità e una proposta culturale vivace.

Nel Parco del Viridarium, a partire dal 25 giugno – in concomitanza con la celebrazione del decennale dell’inserimento di Brescia nella World Heritage List dell’UNESCO – saranno infatti allestiti sia l’arena cinematografica del Nuovo Eden sia una nuova e accogliente area dove potersi rilassare con un drink.

Uno spazio che Fondazione Brescia Musei inaugura con l’obiettivo di creare, nel cuore storico della città, un ulteriore punto d’attrazione che possa accompagnare i visitatori abituali dei musei (e non solo), cittadini e turisti, dall’orario dell’aperitivo fino all’ora della buona notte.

Un nuovo e ricco palinsesto di attività di intrattenimento culturale, cinematografico ed enogastronomico. Novità assoluta dell’estate 2021 Stasera? Museo! permetterà al Museo di Santa Giulia di vivere dalla mattina alla sera, con le aperture ordinarie, i summer camp diurni per i più piccoli, l’arena cinematografica, visite guidate e laboratori serali e il nuovo spazio attrezzato, con una vela a protezione dal sole, gli arredi firmati Pedrali e il punto ristoro a cura de I Ricevimenti nel Parco del Viridarium.

CINEMA

Un’estate all’insegna del grande cinema, contemporaneo e classico, vedrà la programmazione del Nuovo Eden spostarsi all’aperto; L’Eden d’estate, è questo il nome della rassegna in atto dal 25 giugno al 12 settembre sotto le stelle del Museo di Santa Giulia, nel Parco del Viridarium, la grande area verde all’interno del Museo.

La programmazione offrirà al pubblico i grandi film della stagione, i cult movie da riscoprire, i grandi classici, i film per i più piccoli, oltre a film musicati dal vivo, alla Carta bianca a Francesco Vezzoli, ad una selezione di film italiani indipendenti della rassegna Viaggio in Italia, nonché a Schermi d’arte dedicati ai grandi artisti e numerosi eventi speciali legati alle grandi mostre e eventi di Fondazione Brescia Musei.

Tanti gli ospiti presenti, dai critici cinematografici che accompagneranno i film a registi e attori.

DIDATTICA

L’estate 2021 arriva con una ventata di novità nei Musei civici. Fondazione Brescia Musei accanto alla proposta de L’Eden d’estate, il cinema all’aperto e del dehor nel grande Parco del Viridarium propone, grazie al supporto dell’area dei Servizi educativi, anche una serie di stimolanti occasioni di approfondimento delle collezioni permanenti e delle mostre in corso quali Palcoscenici archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli e Alfred Seiland. Imperium romanum. Fotografie 2005-2020.

Le attività sono rivolte a pubblici differenti, dalle famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni con proposte volte a sollecitare la creatività e l’interesse per l’arte nei più piccoli, a percorsi tematici rivolti ad appassionati e curiosi interessati ad insoliti argomenti e temi che spaziano nel ricco patrimonio artistico custodito nelle diverse sedi museali. Sempre al pubblico adulto verrà chiesto, in alcune occasioni, di cimentarsi in sperimentazioni artistiche che non richiedono tuttavia nessuna conoscenza pregressa o abilità ma solo entusiasmo e voglia di sperimentare.

L’EDEN D’ESTATE

L’apertura dell’arena estiva è fissata per venerdì 25 giugno alle ore 21.30, con ingresso gratuito su prenotazione. La serata è inserita nel calendario delle attività per il decennale dell’iscrizione del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e durante il suo corso sarà proiettato il documentario L’Italia dei Longobardi di Eugenio Farioli Vecchioli. In collaborazione con Associazione Italia Langobardorum.

FILM MUSICATI DAL VIVO

In primissimo piano due film musicati dal vivo, per una proposta speciale che vedrà musicisti di fama internazionale interpretare le immagini in movimento.

Si parte sabato 26 giugno alle ore 21.30 con Torso Virile Colossale, l’omaggio alla grande stagione dei ‘sandaloni’, in un concerto di musiche e spezzoni di film del cinema italiano mitologico anni ‘50/60. Torso Virile Colossale è un progetto del musicista Alessandro Grazian, che con il suo mitologico concerto-sonorizzazione giunge per la prima volta a Brescia.

L’evento è realizzato in occasione della mostra Vita da centurioni del Brescia Photo Festival.

Per l’occasione sarà presentato in anteprima il nuovo singolo Fenici miei, un omaggio ai Fenici, l’antico popolo che con l’invenzione della porpora e dell’alfabeto ha segnato la storia delle civiltà affacciate sul Mediterraneo.

Alessandro Grazian (chitarra elettrica) sarà accompagnato dai musicisti Nicola Manzan (violino), Luca Medioli (corno), Davide Andreoni (organo) e Emanuele Alosi (percussioni).

Sabato 17 luglio alle ore 21.30, e in replica il 18, si terrà l’evento speciale, sempre abbinato alla mostra Vita da centurioni del Brescia Photo Festival, ospitato eccezionalmente al Teatro romano, in anteprima assoluta: Maciste di Luigi Romano Borgnetto, Vincenzo Denizot (Italia 1915, 67’), musicato dal vivo dal M° Gerardo Chimini. Uno spettacolo unico, pensato appositamente per la straordinaria location del Teatro Romano di Brescia, che vede il M° Chimini, organista di fama internazionale, sonorizzare con l’organo digitale il film muto Maciste, la prima delle pellicole che hanno per protagonista l’uomo forte e buono interpretato da Bartolomeo Pagano. In collaborazione con Filmfestival del Garda e Tamburini Digital

I FILM DELLA STAGIONE

Come da tradizione il cinema all’aperto riserva grande spazio ai grandi titoli della stagione, con le migliori proposte dai principali festival come Venezia e Cannes. Numerosi titoli vedranno la presenza dei rispettivi registi e attori. Alcune anticipazioni, fino al 15 agosto, del fitto cartellone cinematografico: Le sorelle Macaluso di Emma Dante alla presenza delle attrici Eleonora De Luca e Simona Malato; Premio Oscar come miglior attore a Anthony Hopkins in The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller (Gran Bretagna 2020, 97′), il miglior film ai David di Donatello 2021 Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, Tenet di Christopher Nolan, il candidato agli Oscar come miglior film Mank di David Fincher, Lacci di Daniele Luchetti, Rifkin’s Festival di Woody Allen e il miglior film straniero agli Oscar 2021 Un altro giro di Thomas Vinterberg.

Venerdì 6 agosto in anteprima, dalla Festa del Cinema di Roma, il film After Love di Aleem Khan.

EVENTI SPECIALI

Il programma di quest’anno si apre alle altre arti, a nuovi format e ad importanti collaborazioni territoriali.

Mercoledì 30 giugno, in occasione della proiezione del cult movie I Goonies di Richard Donner, sarà presente Brescia Underground, che presenterà il film e proporrà un tour speciale, ispirandosi alle atmosfere della pellicola, alle 18.30: Il sottosopra per tutti, tra fiumi, rogge e canali che innervano il sottosuolo del centro storico cittadino.

Lunedì 5 luglio è in programma la commedia Regine del campo di Mohamed Hamidi, che ha come protagoniste le donne di una piccola città rurale, che uniscono le forze per formare una squadra di calcio al fine di salvare i finanziamenti per il campo della loro città. Saranno presenti la Presidente Clara Gorno e una delegazione di giocatrici del Brescia Calcio Femminile.

In collaborazione con Acf Brescia Calcio Femminile.

CULT MOVIE

Non potevano mancare i grandi classici e i cult movie, vero fiore all’occhiello della programmazione del Nuovo Eden, per riscoprire sul grande schermo i capolavori della storia del cinema.

Questi sono solo lcuni tra i titoli proposti: Taxisti di notte di Jim Jarmusch, che chiude idealmente il ciclo Nel segno di Jarmusch iniziato ad ottobre, Caro diario di Nanni Moretti, The Elephant Man di David Lynch, Vertigo – La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock e Lo sceicco bianco di Federico Fellini, in collaborazione con Brescia Photo Festival.

VIAGGIO IN ITALIA

La rassegna interamente dedicata al cinema indipendente italiano Viaggio in Italia costituisce un vero e proprio tour tra le produzioni emergenti regionali. Il film friulano Paradise – Una nuova vita sarà accompagnato dal regista Davide Del Degan.

Seguiranno poi in cartellone il sardo L’agnello di Mario Piredda, il pugliese Semina il vento di Danilo Caputo presentato dall’attrice Feliciana Sibilano, il siciliano Picciridda – Con i piedi nella sabbia di Paolo Licata, il campano Rosa pietra stella di Marcello Sannino e il ligure Easy Living – La vita facile di Orso Miyakawa, Peter Miyakawa.

I film saranno abbinati ad aperitivi a tema regionale, proposti da I Ricevimenti nello spazio dehor nel Parco del Viridarium in Santa Giulia dalle 17.30.

PER I PIÙ PICCOLI

La selezione di film dedicati a tutte le età, per grandi e piccoli, si completa con i migliori film della stagione d’animazione, come ad esempio 100% lupo di Alexs Stadermann e Crudelia di Craig Gillespie. I film sono sempre abbinati ad un’attività all’interno dei musei per i più piccoli o per famiglie.

CARTA BIANCA A FRANCESCO VEZZOLI

In occasione di Palcoscenici archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli, Nuovo Eden presenta una selezione di film scelti dall’artista. Tre film della storia del cinema italiano ambientati nell’antica Roma, che riprendono il concept del progetto artistico: valorizzare le opere di Francesco Vezzoli e, allo stesso tempo, metterle in dialogo con le vestigia romane e longobarde. Ogni lungometraggio sarà seguito da una selezione di cortometraggi diretti dallo stesso Vezzoli, realizzati dal 1997 al 2009. Apre il programma della Carta bianca il documentario Ossessione Vezzoli di Alessandra Galletta.

I film saranno accompagnati da un contributo audio dell’artista che presenterà la selezione cinematografica al pubblico dell’arena estiva.

I titoli della rassegna: Ossessione Vezzoli di Alessandra Galletta, Fellini Satyricon di Federico Fellini, Mio figlio Nerone di Steno e Due notti con Cleopatra di Mario Mattoli.

I film della Carta Bianca sono a ingresso gratuito con prenotazione.

SCHERMI D’ARTE

Il nuovo spazio all’interno del Museo ha portato allo sviluppo e all’ideazione di una rassegna completamente dedicata ai film legati ad artisti importanti che prende il nome di Schermi d’Arte. I film sono sempre abbinati alle attività laboratoriali e alle visite ai Musei cittadini. Tra i titoli si segnalano Una notte al Louvre: Leonardo da Vinci di Pierre-Hubert Martin e Raffaello – Il giovane prodigio di Massimo Ferrari.

APERITIVI CON IL CRITICO

Grande novità di quest’anno sono gli Aperitivi con il critico, una serie di incontri gratuiti che si svolgeranno prima della proiezione di alcuni film e che registreranno la presenza dei più importanti critici italiani: un momento di confronto, divertente e formativo per scoprirsi spettatori sempre più consapevoli e attenti. Una vera e propria continuazione, stavolta in presenza, delle Colazioni con il critico che il Nuovo Eden ha proposto ai suoi appassionati cinefili da ottobre 2020 a maggio 2021.

Per il film Taxisti di notte interverrà il critico Andrea Chimento nell’incontro dal titolo Caffè, sigarette e… tanti piccoli, grandi film. Il cinema a episodi di Jim Jarmusch.

Su The Elephant Man di David Lynch torna a parlarne il critico e docente Luca Malavasi.

La studiosa di cinema Francesca Brignoli, invece, sarà protagonista dell’incontro Chi ha paura di Citizen Kane?, dedicato a Quarto potere in occasione della proiezione di The Mank di Terence Fisher. Chiude il calendario il critico cinematografico Gianni Canova che accompagnerà il capolavoro hitchcockiano Vertigo. Tutti gli incontri sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria (030 2977833 – 834, santagiulia@bresciamusei.com) e si svolgeranno presso il Museo di Santa Giulia (White Room).

VISITE GUIDATE E LABORATORI ABBINATI AI FILM

Il programma cinematografico è reso ancora più ricco dagli eventi realizzati con il dipartimento didattica di Fondazione Brescia Musei. Visite guidate e laboratori saranno abbinati ad alcune proiezioni cinematografiche, per rendere l’esperienza in Museo ancora più completa e divertirsi, sperimentando in prima persona il magico legame tra arte e cinema. Queste le visite guidate proposte: Passeggiate archeologiche con visita a Brixia. Parco Archeologico di Brescia romana; Imperium Romanum on the Road con visita alla mostra Alfred Seiland Imperium Romanum. Fotografie 2005-2020; Scoperte, bizzarrie, segreti, il percorso tematico in Pinacoteca Tosio Martinengo; Animali, mostri e miti è, infine, il percorso tematico nel Museo di Santa Giulia.

I laboratori, dedicati sia ai più piccoli che agli adulti, sono: Piccolo libro d’artista, laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 12 anni presso il Museo di Santa Giulia; Archeo pop, laboratorio per adulti sulla mostra Palcoscenici archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli; Chi ha lasciato queste impronte? è il laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 12 anni presso la Pinacoteca Tosio Martinengo; Creature senza tempo per famiglie con figli dai 6 ai 12 anni sulla mostra Palcoscenici archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli e Raffaello in valigia per famiglie con bambini dai 6 agli 12 anni presso la Pinacoteca Tosio Martinengo.

Il programma sarà poi aggiornato con gli appuntamenti dal 15 agosto in poi.

DIDATTICA

L’area dei Servizi educativi di Fondazione Musei ha curato un ricco palinsesto di attività che si terranno a partire dalle ore 19.00 per rendere sempre più accessibile e vivo il Museo, soprattutto dopo i lunghi mesi di chiusura. Un rilancio e una proposta che vogliono sempre più avvicinare il pubblico cittadino, e non solo, all’istituzione museale con appuntamenti rivolti a tutti.

IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ FINO AL 15 AGOSTO

Sabato 26 giugno

Passeggiate archeologiche. Visita a Brixia Parco Archeologico di Brescia romana

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Proposta abbinata a L’Eden d’estate

Martedì 29 giugno

Scoperte, bizzarrie, segreti. Percorso tematico in Pinacoteca Tosio Martinengo

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Proposta abbinata a L’Eden d’estate

Venerdì 2 luglio

A Brixia dal mattino alla sera. Percorso tematico nel Museo di Santa Giulia

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Sabato 3 luglio

Da monastero a museo. Percorso tematico nel Museo di Santa Giulia

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Domenica 4 luglio

Alla scoperta della collezione Marzoli. Visita al Museo delle Armi L. Marzoli

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Martedì 6 luglio

Imperium romanum on the road. Visita alla mostra Alfred Seiland Imperium Romanum. Fotografie 2005-2020

Ridotto 7€+ € 6,50 servizio guida

Proposta abbinata a L’Eden d’estate

Venerdì 9 luglio

Animali, mostri e miti. Percorso tematico nel Museo di Santa Giulia

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Proposta abbinata a L’Eden d’estate

Sabato 10 luglio

Alla scoperta dei Longobardi! Percorso tematico nel Museo di Santa Giulia

Iniziativa offerta da Abbonamento Musei Lombardia, in occasione del decennale Unesco (2011-2021)

Domenica 11 luglio

Mito classico tra dei ed eroi. Percorso tematico in Pinacoteca Tosio Martinengo

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Giovedì 15 luglio

Chi ha lasciato queste impronte?

Laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 12 anni presso la Pinacoteca Tosio Martinengo 10 € adulto; 6.50 € bambino comprensivi di ingresso e attività

Proposta abbinata a L’Eden d’estate

Sabato 17 luglio

Imperium romanum on the road. Visita alla mostra Alfred Seiland Imperium Romanum. Fotografie 2005-2020

Ridotto 7€+ € 6,50 servizio guida

Proposta abbinata a L’Eden d’estate

Domenica 18 luglio

La vita a Brescia nel Medioevo. Percorso tematico nel Museo di Santa Giulia

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Martedì 20 luglio

Raffaello in valigia. Laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 12 anni presso la Pinacoteca Tosio Martinengo

10 € adulto; 6.50 € bambino comprensivi di ingresso e attività

Proposta abbinata a L’Eden d’estate

Venerdì 23 luglio

Castello da rocca militare a luogo di svago e cultura. Visita guidata in Castello

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Sabato 24 luglio

Da Alboino a Desiderio. Percorso tematico nel Museo di Santa Giulia

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Domenica 25 luglio

Nel salotto di Paolina Tosio. Visita teatralizzata presso la Pinacoteca Tosio Martinengo

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Martedì 27 luglio

Creature senza tempo. Laboratorio per famiglie con figli

dai 6 ai 12 anni sulla mostra Palcoscenici archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli 17 € adulto; 10 € bambino. Durata 2 ore.

Proposta abbinata a L’Eden d’estate

Venerdì 30 luglio

Cerimoniali e riti al tempio. Percorso tematico presso il Parco archeologico di Brescia romana

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Domenica 1° agosto

La moda dipinta. percorso tematico presso la Pinacoteca Tosio Martinengo

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Giovedì 5 agosto

Piccolo libro d’artista. Laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 12 anni presso il Museo di Santa Giulia

10 € adulto – 6.50 € bambino durata 1.30 comprensivi di ingresso e attività

Proposta abbinata a L’Eden d’estate

Venerdì 6 agosto

La vita nel foro tra sacro e profano. Percorso tematico presso il Parco archeologico di Brescia romana

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Sabato 7 agosto

Parlo di me. Laboratorio per adulti presso la Pinacoteca Tosio Martinengo

10 € comprensivi di ingresso e attività

Domenica 8 agosto

Mythos. Percorso tematico presso il Museo di Santa Giulia

10 € comprensivi di ingresso e attività

Martedì 10 agosto

Archeo pop. Laboratorio per adulti sulla mostra Palcoscenici archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli 17 € comprensivi di visita alla mostra e attività

Proposta abbinata a L’Eden d’estate

Venerdì 13 agosto

In scena. Percorso tematico presso il Parco archeologico di Brescia romana

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Sabato 14 agosto

Artisti committenti e mecenati. Percorso tematico presso la Pinacoteca Tosio Martinengo

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

Domenica 15 agosto

Monastero in festa. Percorso tematico presso Museo di Santa Giulia

10 € comprensivi di ingresso e servizio guida