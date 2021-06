Il Grande in provincia: primo spettacolo a Sale Marasino il 15 giugno

(red.) La Rassegna musicale Il Grande in provincia torna anche nell’estate 2021 con un ricco programma distribuito in alcuni tra i luoghi più suggestivi del territorio bresciano. Il progetto porta l’eccellenza del Teatro Grande fuori dalle proprie mura per incontrare il pubblico in cornici e atmosfere sempre diverse, dalle dimore storiche e i castelli alle chiese e i numerosi parchi disseminati nella provincia bresciana. Un’iniziativa che arriva quest’anno alla sua sesta edizione, realizzata dalla Fondazione del Teatro Grande e dalla Provincia di Brescia, con la collaborazione della Fondazione Provincia di Brescia Eventi.

Il connubio tra la musica e la valorizzazione delle bellezze del nostro territorio è sempre stato molto apprezzato dal pubblico che è accorso numeroso agli appuntamenti in calendario nelle precedenti edizioni. Dopo il successo dell’ultima edizione, anche nel 2021 il format della rassegna spazierà tra diversi generi, passando dai recital d’opera alla musica da camera, dal jazz alla chanson française.

Gli appuntamenti musicali saranno dodici, in programma dal 15 giugno al 7 settembre con inizio alle ore 21.00 e modalità di accesso specifiche per ogni location.

IL GRANDE IN PROVINCIA 2021 CALENDARIO

15 giugno ore 21.00

SALE MARASINO

Ex Chiesa dei Disciplini

Via Roma n. 43

9 luglio ore 21.00

CAPRIANO DEL COLLE

Parco Agricolo Regionale “Monte Netto” –

Palazzo Bocca

Piazza Mazzini n. 8

14 luglio ore 21.00

DARFO BOARIO TERME

Terme di Boario

Piazzale delle Terme n. 3

21 luglio ore 21.00

VESTONE

Villa Anita

Via G. Giori n. 16 – Nozza di Vestone

28 luglio ore 21.00

ISEO

Lido di Sassabanek

Via Colombera n. 2

29 luglio ore 21.00

COCCAGLIO

Cortile di Palazzo Almici Frugoni

Via Vittorio Veneto n. 2

3 agosto ore 21.00

POLPENAZZE DEL GARDA

Piazzale Castello

30 agosto ore 21.00

DESENZANO DEL GARDA

Castello di Desenzano

Via Castello, 63

2 settembre ore 21.00

VILLA CARCINA

Chiesa dei Santi Emiliano e Tirso

Via Roma n. 21

3 settembre ore 21.00

GARDONE RIVIERA

Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani

Via al Vittoriale n. 12

6 settembre ore 21.00

PADERNELLO – BORGO SAN GIACOMO

Castello di Padernello

Via Cavour n. 1

7 settembre ore 21.00

CELLATICA

Fondazione Paolo e Carolina Zani per l’arte e

la cultura

Via Fantasina n. 8