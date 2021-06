Calma Musa Immortale: un percorso teatrale tra Santa Giulia e il parco archeologico

(red.) Calma Musa Immortale è il progetto realizzato dal Centro Teatrale Bresciano in sinergia con Fondazione Brescia Musei in occasione del grande piano di restauro e riallestimento della Vittoria Alata per la città di Brescia.

Uno spettacolo teatrale itinerante che dal Museo di Santa Giulia (via Piamarta, 4) accompagna il pubblico attraverso Brixia, Parco archeologico di Brescia Romana fino ad arrivare alla cella in cui è custodita la Vittoria Alata, tappa organica al percorso teatrale.

Un insolito cicerone guida gli spettatori lungo il tragitto, scortandoli attraverso scenari fantastici, epigrafi e rovine conservate nel parco monumentale. Un viaggio nel tempo emozionante nel cuore di uno dei luoghi fondamentali della storia della nostra città. Ideato e diretto da Fausto Cabra, attore e regista bresciano impegnato con successo sulla scena nazionale ed europea, lo spettacolo è scritto da Marco Archetti in collaborazione con Silvia Quarantini e vede l’interpretazione di Anna Gualdo, Alfonso De Vreese, Alberto Onofrietti, Pablo Ezequiel Rizzo, Filippo Porro e Isacco Venturini. Le scene sono di Rossella Zucchi, le luci di Cesare Agoni, la drammaturgia del suono e le musiche originali di Mimosa Campironi, Bruna Calvaresi ha lavorato alla ricerca ed elaborazione costumi, Anna Leopaldo è assistente alla regia.

Per mezzo di molteplici linguaggi, una partitura sonora e un’emozionante carica visiva e scenografica, il pubblico è coinvolto in un’esperienza culturale innovativa che rivela alcuni dei significati simbolici, sociali e politici legati alla Vittoria Alata, che si intrecciano al mistero della fascinazione artistica quale simbolo del desiderio di bellezza, di perfezione e di immortalità, fino a farsi emblema della memoria, dell’identità e della rinascita civica e culturale di Brescia.

Un viaggio appassionante per provare ad attraversare insieme le vicende del nostro passato, ripercorrendo i ricordi, gli ideali e le storie degli uomini e delle donne che ci hanno preceduto e che, come noi la contempliamo oggi, hanno ammirato la Calma Musa nel corso dei secoli.

Lo spettacolo è itinerante e prevede un percorso a piedi con partenza dal Museo di Santa Giulia e arrivo a Brixia, Parco archeologico di Brescia Romana.

Sono disponibili sei recite giornaliere con orario d’inizio 19.00 – 19.45 – 20.30 – 21.15 – 22.00 – 22.45 nelle seguenti date: 18, 19, 20, 24, 26 e 27 giugno 2021.

Sono in vendita i biglietti acquistabili online sul circuito vivaticket oppure, esclusivamente nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 18, presso la Biglietteria di Santa Giulia.

Calma Musa Immortale

Orari e giorni di spettacolo

18, 19, 20, 24, 26 e 27 giugno 2021

ogni giorno sono disponibili sei recite con orario d’inizio:

19.00 – 19.45 – 20.30 – 21.15 – 22.00 – 22.45

Luoghi di spettacolo

Lo spettacolo è itinerante con partenza da

Museo di Santa Giulia

Via Piamarta, 4 – 25121 Brescia

Biglietti

Intero euro 15

Ridotto euro 10 riservato a giovani sotto i 26 anni di età e per la replica delle ore 22.45