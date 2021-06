Filosofi lungo l’Oglio: due appuntamenti in Valle Trompia

(red.) Per il quinto anno consecutivo il festival “Filosofi lungo l’Oglio”, fa tappa in Valle Trompia, con l’adesione della Comunità Montana, della Città di Gardone V.T. e del comune di Tavernole sul Mella.

I due interventi che vedono coinvolta la Valle sono: Lunedì 14 giugno 2021 ore 21:00 Chiesa S. Marco – Gardone Val Trompia, Duccio Demetrio interviene sul tema “DIRSI ADDIO, INGANNANDO L’OBLIO”. Prenotazione obbligatoria al numero 030832187; https://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it per un massimo di 100 posti.

Martedì 13 luglio 2021 ore 21:00 Museo Il Forno di Tavernole – Tavernole sul Mella, Maurizio Bettini parlerà di “EROS E THÁNATOS. NASCITA DI IMMAGINI”

Prenotazione obbligatoria al numero 030920108 attiva dal 05/07/2021 per un massimo di 50 posti.