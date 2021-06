Proposta, primo atto: teatro in Valtrompia per tutta l’estate

(red.) Proposta, progetto teatrale per la Valle Trompia, è pronta a partire. La rassegna, organizzata da Comunità Montana con la direzione artistica dell’Associazione Culturale treatro terrediconfine, quest’anno si dividerà in due atti, il primo, estivo, dal 13 giugno al 9 settembre, il secondo, autunnale prenderà il via ad ottobre.

L’Assessore alla Cultura della Comunità Montana, Ivonne Valcamonico, ricorda che: “Nonostante le difficoltà legate alla pandemia la rassegna si pone in continuità con l’edizione precedente, e anche per il 2021 vedrà il sostegno delle realtà aderenti e di sponsor locali”.

I dodici Comuni della Valle che hanno aderito al progetto (Bovezzo, Caino, Concesio, Gardone V.T., Lodrino, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Sarezzo, Tavernole s/M, Villa Carcina) ospiteranno sul loro territorio spettacoli teatrali diversificati nelle tematiche e nello stile con l’obbiettivo di portare il teatro negli spazi decentralizzati, tra cui luoghi della cultura, per rendere capillare l’evento culturale e coinvolgere un pubblico eterogeneo, dall’anziano al giovane, dall’amante del teatro al curioso, dando la possibilità a tutti di sentirsi parte di un evento collettivo territoriale.

Da sempre caratterizzata da una poetica sociale, la rassegna 2021 mantiene questa sensibilità privilegiando nell’odierna edizione alcune tematiche: il lutto che tutti abbiamo affrontato, direttamente o indirettamente, in quest’ultimo anno, la ricchezza della diversità, la discriminazione di sesso, le storie radicate nel nostro territorio, nella nostra cultura unite a quelle che vengono da lontano, nella convinzione che il teatro debba parlare alla gente del proprio tempo, incoraggiando riflessioni e nuovi pensieri.

La decisione della direzione artistica è stata quella di dare spazio a spettacoli delle compagnie del territorio bresciano per cercare un punto comune, per non vedere il teatro come una competizione per vincere, ma uno spazio da condividere, da cui ripartire; si potrà assistere dunque a spettacoli bresciani accompagnati da nomi di rilevanza nazionale.

I nomi in programma nel primo atto andranno da Oscar De Summa a Viandanze Teatro, da Valentina Dal Mas alla Compagnia piccolo canto, dalla Compagnia S-legati a treatro terrediconfine. Un elenco per viaggiare tra montagne e attese, tra donne greco-bresciane a pugili che hanno cercato di cambiare il mondo, dalla nostra valle alle nostre emozioni.