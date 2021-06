Brescia, ecco il Centro Casa Severino dedicato al filosofo

(red.) A Brescia si dà il via libera al Centro Casa Severino dedicato al filosofo Emanuele Severino morto nel gennaio del 2020 e che vedrà la sua abitazione bresciana diventare un punto di riferimento per gli studiosi. Dell’iniziativa parlano la figlia Anna Severino, presidente dell’Associazione degli studi dedicata al filosofo ed Eugenio Parati a capo dell’Unità operativa di Neurologia riabilitativa all’Irccs Maugeri di Milano che sarà presidente del Centro Casa Severino. L’associazione, in particolare, si occuperà di gestire il luogo dove sarà interamente catalogato e accessibile l’archivio e anche per lanciare progetti di ricerca.

Al momento, della catalogazione che richiederà tempi lunghi, si sta occupando lo studioso Francesco Alfieri. Per quanto riguarda la dimora bresciana del compianto filosofo, da circa un anno sono iniziati i lavori di ristrutturazione che dovrebbero in parte concludersi a settembre e in modo da poter ospitare una parte delle iniziative in programma alla fine di novembre.

Nel frattempo si sono attivate per collaborare anche l’Università degli Studi di Brescia per progetti sul rapporto tra filosofia, intelligenza artificiale, diritto e neuroscienze e anche la Ca’ Foscari di Venezia, dove Severino ha insegnato, che ha bandito un concorso di un assegno di ricerca vinto dalla dottoressa Cristina Pagnin. Ma è chiaro che Casa Severino guardi anche al 2023, cioé quando Brescia sarà con Bergamo Capitale italiana della cultura e che potrebbe aggiungere proprio il nuovo Centro tra i percorsi da visitare.