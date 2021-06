Compagnia della Stampa alla libreria Ferrata per quattro “Giovedì con l’Autore”

(red.) Per tutti i giovedì di giugno ciclo di incontri letterari per “La Compagnia della Stampa Massetti-Rodella Editori” di Roccafranca che nella storica libreria Ferrata presenta le ultime novità editoriali. Primo appuntamento, questa sera (giovedì 3 giugno,), con il libro “Passione Giovani… i miei primi quarant’anni tra Volutas e Brescia calcio…” con Gianni Guindani e Ciro Corradini, alle ore 18. Si prosegue giovedì 10 giugno con “L’ultimo viaggio. Ritorno al Barrio Mexico” di Riccardo Gerri che dialogherà con Piera Maculotti. Terzo appuntamento, giovedì 17, con la storia del Sottotenente Antonio Gargano, dalla scuola Ufficiali, alla battaglia di El Alamein e il libro di Stefano Molgora “Quando ritornerò…”. Dialogherà con l’autore Stefano Aluisimi. Ultimo incontro in calendario giovedì 24 giugno con “Iria. La mente vista dall’interno” di Mirco Carotti in compagnia di Marco Bencivenga.

Tutti gli incontri, ad ingresso gratuito, si terranno presso il giardino della libreria di Corso Martiri della Libertà, 39 con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 030 415664 oppure scrivendo a info@libreriaferrata.it per rispettare le norme anti contagio, ma senza impedire l’incontro, finalmente dal vivo, tra gli scrittori e i lettori.