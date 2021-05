“Gli Alberi Ballano”: spettacolo on line giovedì 3 giugno

(red.) Un albero ha il potere di far riflettere e cambiare idea ad un uomo sul suo destino? La magia del bosco e la potenza della natura prendono vita nello spettacolo teatrale per famiglie “Gli Alberi Ballano”, proposto nell’ambito di Metroteatro, una carovana di spettacoli dedicata a spiegare i rischi legati ai cambiamenti climatici e la necessità di rigenerare il tessuto urbano in un’ottica di adattamento a fenomeni sempre più estremi.

L’iniziativa, che si svolgerà online giovedì 3 giugno alle ore 10 previa iscrizione (bit.ly/glialberiballano) è parte del progetto LIFE Metro Adapt – Miglioramento delle strategie e misure di adattamento ai cambiamenti climatici nella Città Metropolitana di Milano, finanziato dall’UE, con la partecipazione di Città Metropolitana, Legambiente Lombardia, Ambiente Italia, Gruppo Cap, e-Geos, ALDA.

Lo spettacolo racconta la storia del taglialegna Pinot che viene mandato nel cuore di un’antica foresta con un arduo compito: abbattere il maestoso albero Valhalla e portarlo al villaggio per una importante celebrazione. Ma Valhalla si rivelerà un osso duro e il grande albero, oltre a svelare meravigliosi e sorprendenti segreti del bosco, spingerà Pinot a riflettere sul senso della vita e sull’importanza di decidere sempre con la propria testa. Un cammino di formazione e di conoscenza che si concluderà in un delicato abbraccio tra uomo e natura.

“Gli Alberi Ballano” è uno spettacolo di Jet Propulsion Theater della compagnia Arditodesio, su testo di Andrea Brunello, con Giacomo Anderle e Giulio Federico Janni, per la regia di Andrea Brunello e le musiche originali di Enrico Merlin.