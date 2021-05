Libri in Movimento si ferma alla Cascina Parco Gallo

(red.) Marco Aime e Francesco Remotti, Francesco Costa, Vera Gheno: solo alcuni degli ospiti che animeranno la sesta edizione di Libri in Movimento. Dieci eventi in quattro giorni, per tornare a vivere e a respirare la cultura in presenza. Per cominciare a guardare al “Mondo nuovo”, senza dimenticare la dolorosa tragedia che ha colpito il mondo e, duramente, il nostro territorio, ma anche cominciando a guardare le stelle. Intravedendo terre all’orizzonte.

Organizzata da un gruppo di associazioni ed enti, attivi da anni nella costruzione e nella promozione di eventi culturali, Libri in Movimento giunge alla sua sesta edizione. Nata come rassegna letteraria itinerante sul territorio bresciano che, lungo l’arco di cinque mesi, costruisce un percorso narrativo a più voci, guidato da suggestioni tematiche, attraverso incontri settimanali con gli autori, mostre d’arte e fotografiche, cinema e altri eventi straordinari, quest’anno si propone in forma “Slim”.

“Nella consapevolezza che Libri in Movimento, così come sempre è stata realizzata, non avrebbe potuto svolgersi”, si legge in una nota degli organizzatori, “abbiamo deciso di “derogare” al nostro progetto originario, proponendo una sesta edizione 2021 sotto forma di Festival, ma da tenersi in presenza nel rispetto delle norme. Abbiamo, così, voluto organizzare una manifestazione ferma in un luogo, ma itinerante negli incontri. Felici di interrompere l’astinenza culturale e riprendere l’incontro con la Bellezza. Per questa sesta edizione formato “Slim”, abbiamo deciso di ispirarci al capolavoro di Aldous Huxley, ‘Il mondo nuovo’: un titolo certamente evocativo, di questi tempi, e che ci ha suscitato la riflessione tematica che, attraverso gli appuntamenti del festival, intendiamo indagare”.

L’edizione 2021 di Libri in Movimento si svolgerà nei giorni 21, 22, 23 e 24 maggio 2021. Gli eventi letterari inizieranno dalle 18,30 del 21 maggio fino alle 18,30 del 23 maggio, con questa cadenza (ore 10 – ore 11,30 – ore 16 – ore 18,30), e si terranno tutti alla Cascina Parco Gallo, via Rodi 100, a Brescia, grazie alla collaborazione con l’Associazione Cieli Vibranti.

Chiude la rassegna la proiezione del documentario “Guerra e Pace” del 24 maggio, alle 19,30, presso il Cinema Nuovo Eden, con la presenza di uno dei due registi del film, Martina Parenti. Tutti gli eventi sono su prenotazione.

Per gli eventi letterari, gratuiti, la prenotazione avviene sulla piattaforma “Eventbrite”, accessibile dal sito www.librinmovimento.it.

Per la proiezione del documentario, invece, la prenotazione deve avvenire sul sito del Nuovo Eden – www.nuovoeden.it – ed è previsto l’acquisto del biglietto (ridotto per chi ha la tessera associativa di Libri in Movimento).

Il cartellone degli eventi

VENERDÌ 21 MAGGIO

ORE 18.30 – INCONTRO CON MARCO AIME, FRANCESCO REMOTTI

Libro: “Il mondo che avrete. Virus, antropocene, rivoluzione”, Utet, 2000

Presenta Roberto Cammarata

SABATO 22 MAGGIO

ORE 10 – INCONTRO CON SIMONE TEMPIA

Libri: “Vita con Loyd” e “Storie per genitori appena nati”, Rizzoli

Presenta Alessia Bronico

ORE 11.30 – INCONTRO CON GLI AUTORI DELL’ANTOLOGIA

Libro: “Anch’io. Storie di donne al limite”, Prospero

Presenta Heiko H. Caimi

ORE 16.00 – INCONTRO CON MATTEO MARCHESINI

Libro: “Miti personali. Sedici Racconti”, Voland

Presenta Sonia Trovato

ORE 18.30 – INCONTRO CON FRANCESCO COSTA

Libro: “Una storia americana. Joe Biden, Kamala Harris e una nazione da ricostruire”, Mondadori

Presenta Thomas Bendinelli

DOMENICA 23 MAGGIO

ORE 10 – INCONTRO CON MASSIMO TEDESCHI, CLAUDIO CUCCIA, RENZO ROZZINI

Libri: M. Tedeschi, Il grande flagello. Covid-19 a Bergamo e Brescia

R. Rozzini, Un ospedale in trincea. Diario dalla pandemia

A cura di C. Cuccia, Respiri. Racconti dall’isolamento

Presenta Damiano Delledonne

ORE 11.30 – INCONTRO CON MICHELE MASNERI

Libro: “Steve Jobs non abita più qui”, Adelphi

Presenta Damiano Delledonne

ORE 16.00 – INCONTRO CON FILIPPO BONAVENTURA, LORENZO COLOMBO, MATTEO MILUZIO

Libro: “Se tutte le stelle venissero giù. E altre domande che non ci fanno dormire la notte”, Rizzoli

Presenta Claudio Bontempi

ORE 18.30 – INCONTRO CON VERA GHENO

Libro: “Potere alle parole”, Einaudi

Presenta Alessia Bronico

LUNEDÌ 24 MAGGIO – ORE 19,30

INCONTRO CON LA REGISTA MARTINA PARENTI E PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “GUERRA E PACE”

Guerra e Pace di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti. Documentario. 129′. Italia. 2020

Cinema Nuovo Eden – via Nino Bixio, 9 Brescia – info@nuovoeden.it – 030.8379404

www.nuovoeden.it

Biglietto: 6 euro intero e 5 ridotto.